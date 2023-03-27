Yanıt Bekleyen “40 Okul” Soruları

Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz hafta kişisel sosyal medya hesabından “40 Okul” yapılacağını açıkladı. Hemen aklınıza gelen “Nereden çıktı bu 40 okul?” sorusunu yanıtlayayım.

Sayın Üstel’in açıklamasından anladığımız kadarıyla “Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi” bu amaç için hazırlanmış. Bu yasa kapsamında maaşlardan yapılacak kesintilerle oluşturulacak kaynak bu “40 okul” yapılacakmış.

İyi de neden 40 okul? Yani neden 39 ya da 41 değil de 40

Hangi kademede? Hangi türde? Hangi öğrencilere yönelik?

Bu 40 okulun kaçı ilkokul, kaçı ortaokul, kaçı lise, kaçı meslek lisesi olacak?

Bu 40 okul, hangi bölgelere, hangi kentlere yapılacak?

Bu 40 okul, sisteme eklenecek yeni okullar mı olacak? Yoksa İMÖ tarafından yapılan incelemede ortaya çıkan rapor doğrultusunda bina güvenliği olmayan okulların yerine mi yapılacak?

Bu 40 okul için yeni öğretmenler, yeni okul yöneticileri istihdam edecek miyiz?

Bütün bunlar için yapılmış bir programa mı var? Yok…

Ülke genelimizi kapsan bir okullaşma planımız var mı? Yok…

Eğer bir uygulamada plan ve program yoksa orada eğitim yok demektir.

Okul, çocuğun yaşam kalitesini, bütünlüklü olarak başarılı ve iyi olma halini esas alan ve aynı zamanda yapabilirliklerini artırmayı hedefleyen eğitim alanları olmalıdır.

Okul, çocukların içine doğdukları şartlardan bağımsız olarak eğitim yaşamlarına akranlarıyla eşit düzeyde başlamalarını mümkün kılacak şekilde alanları içermelidir.

Okul, çocuğun ihtiyaçlarını, psikososyal desteklere erişimini, sağlıklı gıdaya ulaşımını dikkate almalıdır.

Okuldaki tüm sınıflar ve kapalı alanlar ışığın, temiz havanın ve öğrencilerin rahatça sirkülasyon yapabilecekleri ortamlar olmalıdır.

Okul, her öğrencinin görsel sanatlar, müzik, spor becerilerini destekleyen, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetleri en üst düzeyde sergileyebilecek alanlara sahip olmalıdır.

Kısacası okullar, sadece duvardan ibaret mekanlar değildir.

Okul yapabilmek için geleceğe ışık tutan bir anlayışla planlama lazım, programlama lazım. 40 adet bina yapabilirsiniz ama bunların okul olabilmesi için vizyon lazım, demokratik bir anlayışla katılımcılık lazım, dayanışmayı ön planda tutacak anlayış lazım.

Buraya Dikkat

Çocuğunuza Kitap Okuyor musunuz?

Almanya’da gerçekleştirilen ve 2023 Şubat ayında yayımlanan bir araştırmada “Almanya’da her 5 çocuktan 1’ine kitap okunmadığı ” tespit edildi. Bizde böyle bir araştırma yapıldı mı bilemiyorum ama bizdeki sonuçların bu bulgunun tam tersi olduğunu yani her 5 çocuktan sadece 1’ine kitap okunduğunu” düşünenlerdenim.

839 ebeveynin katılımcı olduğu bu araştırmada, eğitim bilimcilerin diğer bulguları ise şöyle:

Küçük yaşlarda çocukların kitaplarla tanıştırılması sadece dil gelişimini desteklemekle kalmaz, onların duygusal gelişimlerine de olumlu katkı sağlar.

Anne-babaların çocuklarına kitap okumaları, çocukların bağımsız olarak okumayı öğrendikleri ilkokul döneminde üstün başarı gösterdikleri, eğitimin sonraki süreçleri için de ihmal edilemez bir hazır bulunuş düzeyi oluşturmaktadır.

Okumuş muydunuz?

Köhne fikirler paslı çivilere benzer. Kolay kolay yerlerinden sökülmez.

Cenap Şahabettin