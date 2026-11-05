Siyaset ve Siyasetçi

6 Aralık’ta sandıklarda oy kullanacağız ama siyasete güvenin alt düzeylerde olmasının getirdiği bir sessizlik var sanki toplumda….

Bu güvensizlik, seçimlere sadece bir ay kalmışken, ilginin ve heyecanın da olması gereken düzeyde olmasını engelliyor.

Evet, partiler geziyor, bölgeleri, köyleri ziyaret ediyorlar, politikalarını, yapacaklarını açıklıyorlar. Belediye başkan adayları ulaşabildikleri insanlara ulaşıyorlar, bölgelerindeki kurumları, daireleri geziyorlar, anlatıyorlar ama o anlatılar, konuşmalar evlere taşınıyor mu emin değilim.

Bu durum siyasete olan güvensizlikle, özellikle hükümete duyulan güvensizliğin genele yansımasıyla açıklanabilir.

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Siyasete neden, ne zaman güvensizlik duyulur?

Olumlu icraatlar yapması beklenen hükümetten memnun kalınmadığı durumlarda insanlar siyasete güvensizliğini ifade ederler.

İcraatın, yani hükümetlerin doğru şeyler yapması durumunda vatandaş neden siyasete güvensizlik duysun ki!

Örneğin; CMIRS’in (Göç, Kimlik ve Hak Araştırmaları Merkezi) Eylül 2026’da yaptığı anket, hükümete duyulan güvenin 2.81 oranında kurumlar arasında en az güveni aldığını gösteriyordu.

Aynı ankette Cumhurbaşkanlığı’na duyulan güven ise daha önceki düşük oranlara rağmen Erhürman döneminde güven artışı yaşadı ve kurumlar arasında ilk üçte yerini aldı.

Şimdi bu oranlara ve sadece son beş yıla baktığımızda bile UBP hükümetlerinin başarısızlığı ve sadece başarısızlık değil, rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük, sahte diploma gibi olayların halkta yarattığı hayal kırıklıkları, korku, endişe ve öfke hükümete duyulan güveni en az düzeye iterken bu güvensizlik doğal olarak siyasetin geneline de yansıdı.

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Siyasete güvensizlik her zaman var oldu ama bu dönemde en aza inmesine neden oldu gibi görünüyor.

Baksanıza; UBP’nin olaylı kurultayından sonra toplanması gereken Meclis Genel Kurulu, hükümetin yani UBP’nin, DP’nin ve şimdilerde hükümette olmayan ama yine hükümete destek veren YDP’nin çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle açılamadı. Hem de üç kez. Bundan sonra 9 Kasım’da yeniden denenecek Meclis’in açılması. Bakalım açılabilecek mi?

İşte siyasete güvensizlik nedenine bir örnek.

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UBP’nin olaylı Kurultayı’nda “Sandık sonuçlarıyla, oy kullananların sayısı aynı değil” dendi, salon karıştı, Divan görevini yapamaz oldu, Divan Başkanı Hastane’ye yattı, bu yatışın ‘sahte’ olduğu savunuldu, itirazlar nedeniyle sonuçların açıklanması oldukça gecikti. Yerini beğenmeyen, Meclis Başkanı, Sağlık Bakanı önce “istifa edeceğim” dediler, sonra nasıl olduysa aday oldular. Tükürdüklerini yaladılar tabiri caizse…

Böyle siyasilere güven olur mu?

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Şimdilerde YDP hükümette yok dedim ya; Girne açıklarında batan gemide kaybettiğimiz 28 canın ardından gelen tepkiler üzerine görevden alınmıştı Erhan Arıklı bildiğiniz gibi… Acılı aileler ağlarken, canları yanarken Arıklı 32 dişiyle güler vaziyette de yansımıştı kameralara… Üstel, kendi lehine çevirmek istedi acılı ailelerin Arıklı’nın istifa etmesi taleplerini ve onu görevden aldı.

Arıklı o günlerde de görevden alınmasına tepki göstermişti ama son olarak İspanya’da gerçekleşen tren kazasından dolayı “oradaki Ulaştırma Bakanı’nın istifa etmediğini, kendisinin neden görevden alındığını” sorguladı. Arıklı’nın sözleri henüz uçmamışken, İspanya’da Ulaştırma Bakanı istifa etti. Nedeni ise “mağdurlara saygı ve onur” olarak açıklandı. Arıklı utandı mı bilemiyorum.

Böyle bir gelişme siyasete güven duyulmasını nasıl sağlasın ki!

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Atanmış Başbakan Üstel, Mahkeme kararını sorgulayarak, Fatma Ünal’ın (Juju) sahte diploma davasında 5 yıl hapisle cezalandırılmasının siyasi olduğunu, kararın neden seçimler sonrasına bırakılmadığını sordu.

Yüksek Mahkeme yanıt verdi ve “Mahkeme kararları seçim takvimine göre değil, somut olgulara ve yasal mevzuata göre verilir” dedi.

İşte siyasinin liyakatsizliği nedeniyle siyasete güvensizliğin bir örneği daha…

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Ya Faiz Sucuoğlu’nun durumu; UBP Kurultayı ona Parti Başkanlığı ve Başbakanlığı vermişti. Henüz koltuğa oturmuştu ama bir anda istifa ettirilmiş, yerine Ünal Üstel getirilmişti. Hem de o kişi ki Kurultay’da beşinci ve sonuncu sırada yer almıştı. Sucuoğlu, o zamandan beri hiç sesini çıkarmamış, Meclis’te son sıralarda oturmuş, Meclis’te var mı yok mu belli değilken seçimlere beş kala baktık ki Arıklı’nın yerine Ulaştırma Bakanı yapıldı.

Sucuoğlu bunu kendine nasıl yakıştırdı, yerine atanan kişinin verdiği görevi nasıl kabul etti, onuruna nasıl yedirdi bilemem… Bu durumu Sucuoğlu’nun midesi kaldırırken vatandaşın kaldırmadığını gördük ama...

Böyle bir gelişme de siyasete güvensizliğin önemli bir nedeni…

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İşte son günlerin birkaç gelişmesini verdiğim siyasetimizin kötü biçimleri ortadayken hem genel hem de yerel seçimlere gidiyoruz.

Meclis’te büyük parti olacak ve hükümeti kuracak partinin ki bunun CTP olması bekleniyor, siyasete olan güvensizliği en aza indirebilecek, hiç olmazsa sonuncu sıradan çıkarabilecek politikaları ortaya koyabilmesi gerekecektir.

Yerel seçim sonuçları ise ki bu sonuçların da CTP lehine olması bekleniyor, geçtiğimiz hafta yazdığım gibi şimdiki dönem yerel yönetim başarılarıyla CTP yönetiminin böyle bir politika oluşturmasına önemli katkıda bulunacaktır.