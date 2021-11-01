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Yangında hayatını kaybeden, 61 yaşındaki Hüseyin Paul ARABACI

Yangında hayatını kaybeden, 61 yaşındaki Hüseyin Paul ARABACI

Ozanköy’de meydana gelen ev yangınında tespit edilen yanmış bedenin, 61 yaşındaki Hüseyin Paul ARABACI’ya ait olduğu açıklandı.

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Ozanköy’de meydana gelen ev yangınında tespit edilen yanmış bedenin, 61 yaşındaki Hüseyin Paul ARABACI’ya ait olduğu açıklandı.

Polis’in açıklaması şöyle:

“31.10.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Ozanköy’de 36 numaralı ikametgahta çıkan yangın sonrası ölü olarak bulunan erkek şahsa ait cansız bedenin aynı ikametgahta sakin 61 yaşındaki Hüseyin Paul ARABACI’ya ait olduğu tespit edilmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "yanık ve karbonmonoksit zehirlenmesi" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir”.

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FOTOĞRAFLAR HÜSEYİN ÖZBARIŞCI

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