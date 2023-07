Windcraft’da 9.kez geleneksel ile çağdaşın neşeli ve samimi buluşması yaşanacak

Murat OBENLER

Dünyadan ve Kıbrıs adasından üflemeli müzik gruplarını bir araya getiren Windcraft Müzik Festivali, 22-23 Temmuz tarihleri arasında 9.kez müziğin, birlikte eğlenmenin, müzikal birlikteliğin ve kültürel sosyalleşmenin adresi olacak.

Kâr amacı gütmeyen bir kültürel dernek olan Windcraft Loud tarafından organize edilen festival bir kez daha Trodos’un şirin köyü Katydata’da özellikle üflemeli enstrüman çalan uluslararası ve yerel sanatçıları bir araya getirirken hem müzisyenlerin karşılıklı birbirlerini tanımasını ve yeni ortak projeler üretmesini destekliyor hem de müzikseverlerle müzisyenlerin etkileşim içerisinde eğlenmelerini amaçlıyor.

Bu yıl caz,etnik,folk müzik, çağdaş ve elektronik müziğin farklı seslerini bir araya getirecek festivalde konuklar geniş bir müzikal çeşitliliği dinleme imkanı bulacak.

Atölye çalışmaları, yürüyüşler, performanslar, diğer paralel etkinlikleri ile katılımcıları bir sahne performans organizasyonundan fazlasına davet eden festival köyün doğasını ve yaşamını keşfetme, her yaştan kişiye müzik yaratım süreçlerine katılma ve sosyalleşme imkanı sunuyor.

Festivalden önce European Festivals Fund for Emerging Artists-Gelişmekte Olan Sanatçılar için Avrupa Festivalleri Fonu( EFFEA) çerçevesinde “People of the Wind” grubuyla sanatsal bir misafirlik gerçekleştirilerek Doğu ile Batı’nın sesleri arasında bir köprü oluşturan müzik oluşumunu bu yılki festivalde müzikseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Festival Kurucusu Elli Michael, bu yılki çeşitliliğe en önemli katkılardan birisini de Avrupa’nın iki önemli müzikal festivalinin(Balkan Trafik Festival (BE) ve Window onto the World - Festiwal Kultur "Okno na świat" (Polonya) işbirliği ile oluşturulan People of the Wind (Yeni Zelanda, Fransa, Yunanistan) verdiğini belirtti. Biletler kapıdan veya festival sitesinden online olarak alınabilecek. Festivalle ilgili tüm bilgilere https://www.windcraftmusicfest.com/ adresinden ulaşılabilecek.

PERFORMANS LİSTESİ

Gaba Project & Achilleas Tigas- Atmosferik müzik-(Kıbrıs-Yunanistan)

Atmosferik müzik-(Kıbrıs-Yunanistan) Vassilis Philippou’dan “Colourful Emptiness” projesi -(Kıbrıs)

-(Kıbrıs) People of the Wind & Yiannis Dionysiou -(Yeni Zelanda,Fransa,Yunanistan,Kıbrıs)

-(Yeni Zelanda,Fransa,Yunanistan,Kıbrıs) Stereoteismo (geleneksel Doğu müziği ile Balkan ezgileri)-(İtalya-Lübnan)

(geleneksel Doğu müziği ile Balkan ezgileri)-(İtalya-Lübnan) La Pêche -caz ve dünya müziği karışımı-(Fransa)

-caz ve dünya müziği karışımı-(Fransa) Human Touch - caz/fusion/funk yorumlamaları-(Yunanistan,Kıbrıs)

- caz/fusion/funk yorumlamaları-(Yunanistan,Kıbrıs) Sonica & Toms Rudzinskis -(Litvanya,Kıbrıs)

-(Litvanya,Kıbrıs) Sustainable Resound -caz ve klasik müziğin tekno ile elektronik elementler ile karışımı-(Almanya-Kıbrıs)

-caz ve klasik müziğin tekno ile elektronik elementler ile karışımı-(Almanya-Kıbrıs) Windcraft Band - rock tınıları ile brass seslerinin keyifli harmanı-(Kıbrıs)

- rock tınıları ile brass seslerinin keyifli harmanı-(Kıbrıs) the Windcraft Voices-Akdeniz müziksel geleneklerinin akapella vokal düzenlemeleri-(Kıbrıs)

re unfolding their progressive sound by mixing jazz and classical music with techno and electronic elements.”