VPS ile Esnek ve Yüksek Performanslı Altyapı

Türkiye merkezli ve %100 yerli sermaye ile faaliyet gösteren Verigom Telekomünikasyon, web hosting, sunucu çözümleri ve alan adı hizmetlerinde sunduğu kaliteli ve yüksek performanslı altyapısıyla öne çıkan bir teknoloji firmasıdır. İstanbul’daki Tier III veri merkezinde konumlanan güçlü altyapısı sayesinde bireysel girişimcilerden büyük ölçekli şirketlere kadar geniş bir müşteri kitlesine kesintisiz hizmet sağlıyor.

Kurulduğu günden bu yana hız, güvenlik ve müşteri memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla hareket eden Verigom, sadece teknik altyapı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılarının dijital dünyada daha verimli ve güvenli çalışabilmeleri için stratejik çözümler geliştiriyor. Özellikle yüksek performans ve esnek kaynak yönetimi gerektiren projeler için sunduğu VPS Server ve VPS çözümleriyle fark yaratıyor.

VPS (Virtual Private Server), fiziksel bir sunucunun sanal bölümlere ayrılmasıyla oluşturulan, her kullanıcının kendine ait kaynaklara sahip olduğu bir barındırma çözümüdür. Bu yapı, paylaşımlı hosting’e göre çok daha yüksek performans, güvenlik ve özelleştirme imkânı sunar.

Verigom’un VPS hizmetleri, NVMe SSD depolama teknolojisi, güçlü işlemciler ve düşük gecikme süreleri ile yüksek hız gerektiren projeler için ideal bir çözüm sunar. Özellikle orta ve yüksek ölçekli web siteleri, yazılım geliştirme ortamları, e-ticaret platformları ve özel uygulamalar için VPS, maliyet ve performans dengesi açısından en doğru tercihlerden biridir.

VPS hizmetinin öne çıkan avantajları:

VPS Server ile Kurumsal Ölçekte Güç ve Kontrol

VPS Server, Verigom’un sunduğu en güçlü sanal sunucu çözümlerinden biridir. Fiziksel bir sunucunun özel bölümlere ayrılması mantığına dayanan bu hizmet, kurumsal ölçekli projeler için yüksek işlem gücü, güvenlik ve esneklik sağlar.

Verigom’un VPS Server altyapısı, Intel Xeon işlemciler ve yüksek hızlı NVMe SSD depolama ile desteklenmektedir. Bu sayede, veri işleme hızları üst seviyeye çıkarılırken, yoğun trafik altında bile performans düşüşü yaşanmaz. Özellikle büyük e-ticaret siteleri, kurumsal uygulamalar, oyun sunucuları ve veri tabanı yönetimi gibi yüksek kaynak tüketen işlemler için VPS Server, kesintisiz çalışma süresi ve kararlılık sağlar.

VPS Server hizmetinin sunduğu başlıca avantajlar:

Güvenlik ve Veri Koruma Standartları

Verigom, VPS ve VPS Server hizmetlerinde yalnızca performansa değil, güvenliğe de en az aynı seviyede önem veriyor. Tüm sunucu çözümlerinde DDoS koruması, güçlü firewall yapılandırmaları ve düzenli güvenlik güncellemeleri ile kullanıcı verilerinin korunması sağlanıyor.

Ayrıca, günlük ve haftalık yedekleme seçenekleri ile olası veri kayıplarının önüne geçiliyor. Kurumsal müşteriler için ise özel güvenlik duvarı ayarları, şifreleme protokolleri ve erişim yetkilendirmeleri gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunuluyor.

Esnek Yönetim ve Kolay Kullanım

Verigom’un VPS ve VPS Server hizmetleri, kullanıcı dostu yönetim panelleri ile kolayca kontrol edilebiliyor. İster Linux, ister Windows tabanlı olsun, kullanıcılar kendi işletim sistemlerini seçebiliyor, uygulama kurulumlarını özgürce gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, tek tıkla popüler içerik yönetim sistemleri (WordPress, Joomla, Drupal) ve uygulamaların kurulumu yapılabiliyor. Bu, hem teknik bilgisi sınırlı olan kullanıcılar hem de profesyonel geliştiriciler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Yerli Veri Merkezi ile Düşük Gecikme ve Yüksek Hız

Verigom’un tüm VPS ve VPS Server altyapısı, Türkiye’de bulunan Tier III veri merkezlerinde barındırılıyor. Bu sayede yerel kullanıcılar için düşük ping süreleri, hızlı veri iletimi ve yüksek erişim hızı elde ediliyor. Ayrıca, KVKK gibi yerel veri güvenliği mevzuatlarına tam uyum sağlanıyor.

7/24 Teknik Destek ve Müşteri Memnuniyeti

Verigom’un en önemli avantajlarından biri, 7/24 teknik destek hizmeti sunmasıdır. Kullanıcılar, karşılaştıkları teknik sorunlarda telefon, e-posta veya canlı destek üzerinden anında uzman ekibe ulaşabiliyor. Bu hızlı çözüm süreci, özellikle kesintisiz hizmet gerektiren projeler için büyük bir güvence sağlıyor.

Verigom’un Fark Yaratan Avantajları

Yüksek performanslı NVMe SSD depolama.



Tam yönetim yetkisi ile özelleştirilebilir yapı.



Esnek kaynak yükseltme seçenekleri.



Güçlü güvenlik protokolleri ve veri koruması.



Yerel veri merkezi ile düşük gecikme süreleri.



Ücretsiz taşıma hizmeti ile kolay geçiş.



Dijital Projeler İçin Güçlü Bir Başlangıç

İster bireysel girişim, ister büyük ölçekli kurumsal proje olsun, başarılı bir dijital altyapının temelinde güçlü bir sunucu çözümü yer alır. Verigom, sunduğu VPS ve VPS Server hizmetleriyle kullanıcıların ihtiyaç duyduğu hız, güvenlik ve esnekliği bir arada sunuyor.

Gelişmiş donanım, yerli veri merkezi avantajı, yüksek uptime oranı ve 7/24 teknik destek ile Verigom, dijital projeler için güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam ediyor.