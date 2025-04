“Ve bu da annem” Sergisi 17 Nisan’da Girne’de açılıyor

İranlı fotoğraf sanatçısı Farshad Asgarikia’nın ikinci kişisel sergisi “...And This is My Mother (Ve Bu da Annem)”, 17 Nisan 2025 Perşembe günü Girne’de sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, Türk Mahallesi’nde yer alan Sevda Orr Studio’da saat 17.00’de açılacak ve 24 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak. Sergi mekânı, Eski Türk Mahallesi, 54 Cemal Gürsel Sokak, Aşağı Girne adresinde yer alıyor.

Sanatçının annesini merkeze alan bu özel çalışma, İran’daki ataerkil yapıya ve sansüre karşı bir duruş olarak öne çıkıyor.

Farshad Asgarikia, bu serginin ilhamını yıllar önce İran’da açtığı “91 Yaşındaki Babam” adlı ilk kişisel sergisinden sonra yaşadığı baskılardan aldı.

O dönem sergisi yalnızca yedi gün açık kalabilmiş, ardından güvenlik güçleri tarafından kapatılmış ve Asgarikia gözaltına alınarak hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla dava açılmıştı.

Mahkeme sürecinde, yargıcın “Müstehcen değilse neden annenizin de böyle fotoğraflarını çekmediniz?” şeklindeki sorusu, sanatçının zihninde iz bıraktı. Bu sorgulama zamanla bir sergi fikrine dönüştü, ancak İran’daki sansür ortamı bu düşüncenin uzun süre hayata geçmesine engel oldu. Ta ki annesinin bir gün, “Farshad, neden benim de baban gibi fotoğraflarımı çekmiyorsun?” demesine kadar.

“Kadın, Yaşam, Özgürlük” hareketinin yükselişiyle birlikte Farshad da kendi içsel direnişini görünür kılmaya karar verdi. İran’da bulunduğu üniversitedeki görevinden önce ücretsiz izne ayrıldı, ardından istifa etti. Kara listeye alınması ve annesine bakma yükümlülüğü onu Kıbrıs’a göç etmeye yöneltti.

Farshad Asgarikia bu sergiyi yalnızca annesine adanmış bir fotoğraf dizisi olarak değil, aynı zamanda otoriter yapılarla hesaplaşma, ataerkil topluma karşı duruş ve kişisel-politik bir ifade olarak tanımlıyor. Sanatçı, sergide önceki çalışmasından babasına ait bazı fotoğraflara da yer vererek görsel bir süreklilik oluşturmayı amaçlıyor.

“Bu sergi anneme adanmış gibi görünse de, aslında ataerkil düzenin sorgulanmasına ve bir toplumun değişim hikâyesine dair bir duruş” diyen Asgarikia, bu çalışmanın üçlemenin ikinci bölümü olduğunu belirtiyor. Üçüncü ve son bölümün ise gelecekte sanatseverlerle paylaşılacağını söylüyor.