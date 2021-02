Vatandaş: Et fiyatları yüksek Kasaplar: Hayvan fiyatları fazla Hayvancılar: Yem fiyatları pahalı

Et fiyatlarındaki pahalılığı “hayvan yemi fiyatlarının yüksekliğine” bağlayan hayvancılara göre ülkeye getirilmesi düşünülen 5 bin canlı küçükbaş hayvan da sorunun çözümüne neden olmayacak.

Kasaplar ise fiyatların yüksekliğinin nedenini hayvan azlığına bağladı. YENİDÜZEN’e konuşan Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak “Hayvan azlığı insanların ihtiyaçlarını karşılayamadığı için et fiyatları günden güne yükseliyor ve biz bundan çok şikayetçiyiz” diye konuştu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, küçükbaş hayvancılık yapanların “yem alamayacak duruma geldiğini” söyledi, ülkeye getirilmesi düşünülen 5 bin canlı küçükbaş hayvanın sorunları çözmeyeceğini belirtti. Naimoğulları, “kesinlikle ette fiyat denetimi yapılmasının da şart olduğunu” kaydetti.

Ülkeye getirilmesi düşünülen 5 bin adet küçükbaş hayvanla ilgili de konuşan Akbıçak, bunu kendilerinin de desteklediğini ancak sayının daha da artırtılması gerektiğini söyledi. Akbıçak “En az 200 bin hayvanın ülkeye gelmesi lazım ki, hem süt açısından, hem hellimin tescili açısından, hem de et sektörü açısından bir rahatlama yaşanabilsin” diye konuştu.

Naimoğulları, kasap dükkanları ile marketlerde et fiyatları arasında ciddi bir uçurum olduğunu dile getirerek “Denetim olmadığından dolayı serbest piyasa altında eti isteyen istediği gibi satıyor” dedi.

Naimoğulları, kesinlikle bir fiyat denetimi yapılmasının da şart olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu: 5 bin hayvan konusunda açıklama yapılacak

YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Baklanı Nazım Çavuşoğlu ise, TİKA tarafından ülkeye getirilmesi planlanan 5 bin küçükbaş hayvan konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını, “bu konuda zamanı gelindiğinde detaylı bir şekilde konuşulacağını” söyledi Çavuşoğlu, sektörü rahatlatmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Eti isteyen istediği fiyata satıyor”

Son dönemde artış gösteren et fiyatları hakkında konuşan Naimoğulları, kasap dükkanları ile marketlerde et fiyatları arasında ciddi bir uçurum olduğunu dile getirerek “Denetim olmadığından dolayı serbest piyasa altında eti isteyen istediği gibi satıyor” dedi. Ülkede et ürünleri ve yemek çeşitlerinin markette satışının yasaklanması gerektiğini belirten Naimoğulları, yetkililerin bu konuda çalışma yapması gerektiğine işaret etti. Mustafa Naimoğulları, kesinlikle bir fiyat denetimi yapılmasının da şart olduğunu sözlerine ekledi.

Naimoğulları şöyle konuştu:

“Ülkemize küçükbaş hayvan gelecek ama bunun altı doldurulmadı. Bu ilk kez değil, geçen defa da ülkemize 239 adet küçükbaş hayvan getirilmiş ve dağıtılmıştı. Ancak geçen defa getirilen hayvanlar verimli ve kaliteli değildi. Bu hayvanlar getirilmeden önce bir komite kurulup, bilirkişiler tarafından görülmesi ve test edilmesi lazım. Getirilecek olan bu hayvanlar 3 yıl satışa sunulamaz. Ancak 3 yıl boyunca çeşitli kriterlerin yerine getirilmesi durumunda artık o hayvan hayvancının olur. Biz Hayvancılar Birliği olarak şu ana kadar bu konuda ciddi bir görüşmede yer almadık. Açıkçası birlik olarak bunun neresindeyiz bilmiyoruz. Hayvancılığın rahatlayacağı söyleniyor ama böyle bir şey yok. Bu ülkede 3500 küçükbaş hayvancı var. Bu insanlar şu anda bir torba yem bile alamaz duruma geldi. Birçok hayvancı sıkıntı içerisinde. Bunlar için bir plan bir program oluşturulmalı ve bu program uygulanmalı. Hayvancı ancak öyle rahatlar. 5000 küçükbaş hayvanın adaya gelmesi de tamamen gençleri sektöre yöneltmek için ve az sayıda küçükbaş hayvanı olan hayvancılar için yapılacak.”

KASAPLAR NE DEDİ?

Halil Akbıçak: “Piyasanın rahatlatılması için Devletin konuya el atmalı”

Ülkeye getirilmesi düşünülen 5 bin adet küçükbaş hayvanla ilgili de konuşan Akbıçak, bunu kendilerinin de desteklediğini ancak sayının daha da artırtılması gerektiğini söyledi. Akbıçak “En az 200 bin hayvanın ülkeye gelmesi lazım ki, hem süt açısından, hem hellimin tescili açısından, hem de et sektörü açısından bir rahatlama yaşanabilsin” diye konuştu.

Akbıçak şunları söyledi:

“Et fiyatlarında kesimlerin düşün fiyatta olmasına rağmen hayvan azlığından dolayı piyasamızda maalesef ciddi sıkıntılar vardır. Hayvan azlığı insanların ihtiyaçlarını karşılayamadığı için et fiyatları günden güne yükseliyor ve biz bundan çok şikayetçiyiz. Hayvanın fiyatının yüksek olması demek et fiyatının yüksek olması demektir. Vatandaşın da alım gücünün düşük olmasından dolayı et almaması demektir. İnsanlar, pahalılıktan dolayı etten uzaklaşıyor. Piyasanın rahatlatılması için Devletin bu konuya bir el atması gerekiyor. Bunların başında da özellikle işletmelerin girdi maliyetlerinin yükseltilmesi ve hayvan varlığının çoğaltılması lazım.

Ülkeye getirilecek olan hayvan konusunda biz destekliyoruz. Hatta bu sayı daha artırılmalı. En az 200 bin hayvanın ülkeye gelmesi lazım ki, hem süt açısından, hem hellimin tescili açısından, hem de et sektörü açısından bir rahatlama yaşanabilsin.”

Orhan Arslan: “Hayvancının giderleri azaltılırsa, herkes olumlu anlamda etkilenecek”

“Piyasanın durumu et fiyatlarının yüksek olmasından çok kötü. Hayvancının giderleri aşağıya çekilirse, kasaplar daha ucuza koyun kesebilecek. Bu da doğal olarak daha ucuza at alımı konusunda vatandaşın cebine yansıyacak. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılmalı. Serbest piyasa adı altında kendini düşünen insanlara yaptım yapılmalı. Denetim şart. Şu anda ülkeye 5 bin küçükbaş hayvanın gelmesi konuşuluyor. Evet, bu hayvanlar gelsin ama bu piyasayı da iyi anlamda etkilesin.”

Azmi Erkasap: “Piyasanın rahatlaması için hayvancılık güçlendirilmeli”

“Şu anda piyasada çok büyük bir dengesizlik var. Kasapta 110 TL’ye satılan ürün, markette 140 TL’ye kadar çıkıyor. Biz Kasaplar Birliği olarak güneyden sağlıklı ve kontrollü bir şekilde ithal et yapımı konusunda bir öneride bulunmuştuk. Bu öneriyi yapmamızın amacı, hem kaçak etin önüne geçebilmek, hem de eti fiyatlarını biraz daha aşağıya çekebilmek içindi. Buradan gelen kaynağın yarısı üreticiye gitmesini önermiştik. İzin verilmesi durumunda bundan tüm sektör olumlu yönde etkilenecek. Tabii bu da et alırken vatandaşın cebine yansıyacak. Canlı hayvan konusunda da ülkeye daha fazla hayvan getirilmeli. Getirilmeli ki hayvan eksiliği giderilebilsin. Ülkedeki hayvan üreticileri, daha az maliyetli, daha güçlü bir şekilde hayvancılık yapabilirse, piyasa da o kadar rahatlar”

VATANDAŞLAR NE DEDİ?

Ali Ertürk: “Et yiyemez duruma geldik”

“Et fiyatlarının pahalı olmasından dolayı insanlar et yiyemez duruma geldi. Bu da sağlık sorunlarını beraberinde getirir. Böyle olunca da insanlar kazandığı az parayı da sağlığa verecek. Bence bu ülkede hayvan üreticisi rahatlatılmalı. İnsanlar şu anda bir yem bile alamaz durumda. Eğer kasaplara daha ucuz bir şekilde et gelebilirse, insanların evine de daha ucuz maliyetli, daha fazla et girer.”

Ahmet Beteri: “4 kişilik bir aileye 1 kilo et yetmiyor”

“Günümüzde et fiyatları çok yüksek. 4 kişilik bir aileye 1 kilo et yetmiyor. 2 kilo et alındığını bile düşünürsek 250-300 TL civarında bir para verilmiş olur. Bakıldığı zaman da herkes kendine göre haklı. Vatandaşta alım gücü kalmadı. O yüzden bunun üretimi ne kadar ucuz olursa, tüketim de o kadar ucuza hale gelir”

Menteş Mayın: “Bu iş bu şekilde yürümez”

“Et fiyatları diğer temel ihtiyaç ürünlerindeki gibi hızla artıyor. Vatandaşın aldığı para aynı. Vatandaşın alım gücü günden güne düşüyor. Eskiden kasaba gidince bir but alıyorduk, şimdi alabildiğimiz et çok az. Yetkililer bu konuda bir çare üretmeli. Bu iş bu şekilde yürümez.”