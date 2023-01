VALENSİYA 'FİYAT' BEKLİYOR

▶ Narenciye’de tonaja sahip olan valensiya ürününün hasadında geri sayım başladı, Cypfruvex LTD. henüz bir rakam ortaya koymadı.

▶ YENİDÜZEN’e konuşan üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek fiyatın ona göre belirlenmesini gerektiğini ifade etti, Cypfruvex LTD. Genel Müdürü Redif, “Üreticimizi düşünerek hareket edeceğiz” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Narenciyede sezon, geçtiğimiz sonbahar aylarında greyfurt, king mandora ve limonla başlarken, üretim bazında en büyük tonaja sahip olan valensiya ürününün hasta dönemine doğru zaman ilerliyor.

YENİDÜZEN’e konuşan narenciye üreticileri, yaşanan hayat pahalılığıyla birlikte girdi maliyetlerinin yükselmesinin altını çizerken, valensiya ürününün taban fiyatının buna bağlı olarak belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Yıl boyunca üretim esnasında yaşadıkları zorlukları anlatan üreticiler, geçtiğimiz sezon birçok ürünün dalında kaldığını anlattı, endişeli olduklarını ifade etti.

“Cypfruvex, üreticinin yanında olmalı” diyen üreticiler, valensiya ürününde taban fiyatının bir an önce açıklanması gerektiğini belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Cypfruvex LTD. Genel Müdürü Cemal Redif ise üreticileri düşünerek hareket ettiklerini vurgulayarak, “Valensiya ürününde taban fiyatını, üreticimizi korumak adına belirleyeceğiz. Ona göre hareket ediyoruz. Önemli olan üreticimizin kazanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Valensiya ürünü için henüz bir fiyat açıklamayan Cypfruvex LTD. İşletmeleri’nde yeni Yönetim Kurulu da geçtiğimiz gün açıklandı, Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ratip Sobutay oldu. Cypfruvex’te eski Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, geçtiğimiz aylarda görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Cypfruvex LTD. Genel Müdürü Cemal Redif:

“Üreticimizi koruyabilmek adına hareket ediyoruz”

Cypfruvex LTD. Genel Müdürü YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Misyonumuz gereği üreticimizin her zaman yanında olduk” diyerek, bu yönde hareket ettiklerini söyledi.

Redif şöyle konuştu:

“Cypfruvex her zaman üreticinin yanında olmuştur, bu yıl da öyle olacaktır. Bizim görevimiz sadece üreticiden ürün alıp pazarlamak değil, üreticimizi de korumaktır. Bu bağlamda hareket ediyoruz. Valensiya ürününde taban fiyatını da üreticimizi korumak adına belirleyeceğiz. Ona göre hareket ediyoruz. Önemli olan üreticimizin kazanmasıdır. Fabrikamızı da o yönde büyüttük ve daha fazla ürün alabiliyoruz. Şu anda bir miktar limon ürünün işlemek kaldı, onu da bir an önce bitirip, 10-15 Şubat gibi Valensiya ürün alımımız başlayacaktır. Geçtiğimiz yıl kısmen de olsa bir kesim işçilerinde sıkıntı olmuştu, bu yıl için gerekli çalışmalarımızı yaptık ve o konuda da sıkıntı yaşamayacağız. Üreticimiz bize güvensin, üreticimiz için uğraşıyoruz. Cypfruvex ile ilgili olarak dışarıdan da söylenen sözleri duyup üzülüyoruz. Misyonumuz gereği üreticimizin her zaman yanındayız.”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın:

“Üreticilerimiz düşünülerek bir fiyat belirlenmeli”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın da Cypfruvex LTD yetkilileriyle görüştüklerini ve fiyatın belirlenirken üreticilerin yaşadıkları sorunları göz önüne alarak o yönde hareket edilmesi gerektiğini kendilerine ilettiklerini ifade etti.

Akçın şöyle konuştu:

“Cypfruvex İşletmeleri ile geçtiğimiz gün bir toplantı yaptık. Onlara üreticimizin yaşadığı sıkıntıları ve girdi maliyetlerinden bahsettik. Onlar da bunu dikkate alarak bir taban fiyatı önümüzdeki süreçte açıklayacaklarını söylediler. Biz birlik olarak bunun takipçisi olacağız. Çünkü üreticimiz yıl boyunca yüksek maliyetlerle üretim yapıyor, günün sonunda da ürününü değerinde satmak istiyor. Aslında esas irdelenmesi gereken nokta girdi maliyetlerinin aşağıya çekilmesidir. Bu ülkede konusunda bir zafiyet var. Bu noktada da artık bir Hal Yasası’nın yürürlüğe girmesi şart… Hal Yasası ile fiyat kontrolü yapılabilecek. Biz üreticiler olarak bunu bekliyoruz.”

Narenciye üreticileri ne dedi?

Hasan Çuvalcıoğlu: “Maliyetler çok yüksek, narenciye en kötü sezonunu yaşıyor”

“Gerek Tarım Bakanlığı, gerekse Cypfruvex’in narenciye konusunda ne yazık ki bir politikaları yok. Narenciye bugün en kötü sezonunu yaşıyor. Çünkü girdi maliyetleri çok yüksek ve bu fiyatlar üreticilerin boyunu aşıyor. Özellikle ana girdiğimiz olan su fiyatlarının aşağıya çekilmesi lazım. Bu da, girdi maliyetlerini aşağıya çekmek demektir. Yani, lüks havuzlu bir villada havuza harcanan elektrik fiyatıyla, üreticinin kuyudan çektiği elektrik fiyatı aynıdır. Ya da lüks bir araba süren birisiyle, üreticinin kullandığı mazot fiyatı aynıdır. Özellikle elektrik ve mazot fiyatlarının üreticiye sübvanse edilmesi lazım ki, üretici de zorlanmadan üretim yapabilsin. Bütün dünyada bu böyleyken, bizim ülkemizde ne yazık ki böyle değildir ve üreticiler üretmekten vazgeçiyor. Hükümetin bu konuda ne yazık ki gözle görülür bir politikası yok. Üretici tamamen kendi kaderine terk edildi. Bugün, Cypfruvex konum itibariyle özelliğini kaybetti. Gerçek misyonunu yerine getirememe pozisyonundadır. Greyfurtta 3 yıl önce açıklanan fiyatla bu yıl ki fiyat hemen hemen aynı. Bu açıklanan fiyat, yalnız kur farkından 2, hatta 3 katı olması lazımdı. Burada bir çelişki var. Şu unutulmamalı ki, üreticinin kazandığı paranın büyük bir çoğunluğu bir yıllık bakıma harcanıyor. TL’nin değer kaybettiği dönemlerde ihraç ürünü olmak bir avantajdır ama bizde tam aksine bir avantaj durumu söz konusu değildir. Temennimiz, Cypfruvex’teki görev değişikliğiyle yeni bir ivme kazanılmasıdır. Bunu bugüne kadar başaramadık. Valensiya ürününün piyasadaki değeri, maliyetlerin arttığı oranda olmalı ve üretici düşünülerek hareket edilmeli.”

Fahri Darbaz: “Tek istediğimiz ürünümüzün değer bulması”

“Cypfruvex’te yeni Yönetim Kurulu’nun geçtiğimiz günlerde oluştuğunu biliyoruz. Şu anda ne yapılacağı konusunda bir fikrimiz yok, bekleyip göreceğiz. Beklentimiz şudur ki, Cypfruvex’in üreticilerimizi tatmin edebilecek bir fiyat açıklamasıdır. Cypfruvex, bir an önce fiyatı belirlemelidir. Girdi maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu herkes biliyor. Bizim tek istediğimiz ürünümüzün değer bulmasıdır.”

Gürcan Demirbilek: “Fiyat belirlenirken, tamamen üretici düşünülmeli”

“Biz narenciye üreticilerinin ana girdimiz su fiyatlarıdır. Elektriğin pahalı olmasından dolayı su bizim için büyük bir külfettir. İlaç, gübre gibi diğer girdiler de buna eklenince bu işi yapmak çok daha zor hale geliyor. Valensiya ürünü için şu anda henüz bir fiyat belli değil. Fiyat belirlenirken, tamamen üretici düşünülmeli ve o yönde hareket edilmelidir. Bu bakımdan da Cypfruvex’e büyük görevler düşünüyor. O yüzden bir an önce taban fiyatı bir an önce belirlenmeli. Kararsızlık en kötü şeydir. Geçtiğimiz sezon çoğu üreticimiz ya satamamıştı, ya da istediği fiyata verememişti. Büyük tedirginlik içerisindeyiz. O yüzden bir an önce gereğinin yapılması gerekmektedir.”

Mehmet Necati Erçika: “Geçen yıl birçok üreticimizin ürünü dalında kalmıştı, endişeliyiz”

“Narenciye üreticilerinin ana gideri su kullanımıdır ve elektrik pahalı olmasından dolayı üreticiler olarak bunun altından kalkamıyoruz. Bu konuda çalışmalar yapılmalı, üreticinin daha ucuza üretmesi sağlanmalıdır. Bunun dışında bilgilendirme de önemli. Bu noktada Ziraat mühendisleri ve Tarım Dairesi’ne büyük işler düşüyor. Üreticinin derdi sadece kaliteli üretim olmalıdır. Üretici, satışla uğraşmamalı. Bunu Cypfruvex sağlamalı, ancak son yıllarda ne yazık ki bu konuda büyük sıkıntılar yaşandı. Geçen yıl birçok üreticinin ürünü dalında kalmıştı. Benim bu yıl içinde öyle bir endişem var. Çünkü tüccar üreticiden ürünü ucuza kapmaya çalışıyor. Bu noktada, Cypfruvex’in daha aktif çalışması lazım. O yüzden bu yıl valensiya ürününde fiyat belirlerken, o misyon ortaya koyulmalı ve üretici düşünülerek hareket edilmelidir.”