"Üvey evlat mıyız?"

Birçok sektör yeniden faaliyete geçti, berberler, kuaförler ve güzellik salonları henüz açılmadı.

Sektör temsilcileri “Üvey evlat muamelesi görüyoruz, hijyen kuralları gözeterek açılabiliriz” diye konuştu.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

22 Şubat itibariyle Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda kısmi açılmaya gidildi, birçok sektör yeniden faaliyete geçti, berberler, kuaförler ve güzellik salonları henüz açılmadı.

YENİDÜZEN’e konuşan bazı berber, kuaför ve güzellik uzmanları, birçok sektörün açıldığına vurgu yaparak, kendi sektörlerinin neden açılmadığını sordu, alınan kararlara sitem etti.

Sektörle ilgili kişiler, yaklaşık 1 aydır kazançları olmadığını da anımsatarak, bu yöndeki sıkıntılarını dile getirdi.

SEKTÖR ÇALIŞANLARI NE DEDİ?

Sıla Gönül (The Glam Room Beauty Center):

“Bu süreç hem maddi, hem de manevi açıdan bizim için kötüye doğru gidiyor”

“Bilindiği üzere bir salgın var ve herkes kapandı. 22 Şubat tarihi itibariyle birçok sektör faaliyete geçti ama bizim sektörümüz henüz faaliyette değil. Bu süreç hem maddi, hem de manevi açıdan bizim için kötüye doğru gidiyor. Şu an için belirsizlik hakim. 1 Mart’ta açılacağı söyleniyor ama bence 1 Mart’ta da açılacak gibi durmuyor. Bu sektörde çalışan herkes zaten ister istemez hijyenik kurallara uymak zorunda. Sürecin daha fazla uzamamasını temenni ediyorum, aksi taktirde çok sıkıntılar yaşayacağız.”

Mehmet Irmak (Hair Design Mehmet Irmak):

“Kimse bize çıkıp bir şey söylemiyor”

“1 aya yakın bir süredir iş yerlerimiz kapalı, çalışmıyoruz. Açık söylemek gerekirse ne zaman açılacağını da tam olarak bilemiyoruz. Şu anda bir kazancımız yok ama kira ödüyoruz ve evimizi geçindirmek zorundayız. Bir belirsizlik var ve kimse ne olacağını bilmiyor. Kimse de bize çıkıp bir şey söylemiyor. Temennimiz en yakın zamanda açılmaktır.”

Viorica Maypa (Mas-Ge Kuaför):

“Maddi olarak çok sarsılıyoruz”

“Süreçten en fazla etkilenen sektör biziz ama şu anda kapalı olan yine biziz. Kapalı olmamıza rağmen kira ödüyoruz, ödememiz gereken tedarikçiler var, bunun yanında elektrik ödüyoruz. Ama bir kazancımız yok. Bakıldığı zaman kuaförler ve güzellik salonlarının işi zaten hijyenle alakalı bir iş. Kurallara en çok uyabilecek olan sektör kapalıyken, diğer sektörlerdeki iş yerleri açık. Ne yazık ki, bir destek de almıyoruz ve sıkıntılar daha da büyüyor. Maddi olarak çok sarsılıyoruz. Umarım, sektörümüzle ilgili açılma kararı kısa zamanda çıkar.”

Rauf Tosun (Palmiye Erkek Kuaförü):

“Biz berberler ve kuaförler olarak tüm sağlık koşullarına uyuyoruz”

“Şu aşamada kapalı olmaktan hepimiz rahatsızız. Çünkü hijyen kuralları çerçevesi içinde en başta bizler dikkat ediyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı bildiride berberlerden bulaşan bir vaka bulunmuyor. Biz berberler ve kuaförler olarak tüm sağlık koşullarına uyuyoruz. Eğer Covid-19 olmasaydı yine de uyuyorduk. Bugün bir mağazaya gidildiği zaman deneme bile olmasa, o elbiseyi kim bilir gün içerisinde kaç kişi tutuyor. Ama kuaförler öyle değil. Su var, sabun var, birçok kuaför randevulu bir sistemde çalışıyor. Her zaman PCR testleri yapılıyor. Zaten berber kendi malzemesini kendisi kullanıyor. Alet müşteriye temas ettiği zaman zaten onlar da dezenfekte ediliyor. Bence bu noktada sadece kuaförlerin ve berberlerin işlememesi çok saçma.”

Ece Emin (Güzellik Uzmanı):

“Bizlere üvey evlat muamelesi yapılmasın”

“Şu anda işletmelerimiz kapalı ve bunun sebebini bilmiyoruz. Çünkü bizler tıpkı hastane ya da klinik ortamı gibi çalışıyoruz. Eğer bizim işimiz bir tehlikeyse, bunu klinik ya da sağlık merkezlerinde yürütenlerin de kapatılması gerekmez mi? Tam bir haksız rekabet yaratılıyor. Onun dışında, işimizi yakın temasta yapıyoruz ama herkes emin olabilir ki, en çok hijyen kurallarına uyanlar da bizleriz. Güzellik ve bakım demek aslında sağlık ve hijyen demektir. Yaklaşık 1 aydır kapalı olmamıza rağmen sonuçta hayat devam ediyor ve giderlerimiz durmuyor. Bu süreçte ne yazık ki bankalar da çekler konusunda pek yardımcı olmuyor. Sağlığımız için kapanmayı biz de istedik ama günün sonunda mağduriyet yaşamak da istemiyoruz. Bizlere üvey evlat muamelesi yapılmasın.”

Kamil Kanlı (Kansel Hair Club):

“Sesimizi duymuyorlar, yasal olmayanı mı yapalım?

“Salgın çıktı çıkalı iki kez kapanmaya gittik. Sağlığımız için öyle gerekiyorsa evet doğru olanı yapmışız. Ama günün sonunda esnaf mağduriyet yaşamasın. Ben 1000 sterlin kira ödüyorum ve yaklaşık 1 aydır kazancım yok. Bana çıkıp bu kirayı nasıl ödeyeceğimi açıklasınlar. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Sağlık Bakanı şu anda hepsi tertemiz… Demek ki, onları tıraş eden birileri var. Sesimizi duymuyorlar, yasal olmayanı mı yapalım?”

Kamil Racioğlu (Kam Berber Salonu):

“Berberler bir aydır kapalı, yoldan geçen insanlara bakıyorsunuz, tertemiz. Bu insanlar evde mi saç kesiyorlar?”

“Tüm berber arkadaşlarımız yaklaşık bir aydır faaliyette değil. Yoldan geçen insanlara bakıyorsunuz, çoğu insan tertemiz. Bu insanlar evde nasıl saç kesiyorlar? Kimisi eşine dostuna gidip en azından evine ekmek götürebilmek için ufak bir kazanç elde etme peşinde. Onlar da günün sonunda haklı. Çünkü mağduriyet yaşıyor. Peki, berber dükkanları açık olsa, ev ortamından daha hijyenik şekilde işlem yapılamaz mıydı? Herkes bunu iyi biliyor ki yapılabilirdi. Hem esnaf mağdur olmazdı, hem de sağlık açısından bir risk olasılığı olmazdı. Bunu söyleyelim ki, bir başka kapanmayı halkımız bir daha kaldırmaz. Bugün birçok sektör iş başı yaptı. Berberler, maskesini düzenli olarak takıyor, PCR yaptırıyor, temizliği tamam, randevulu çalışarak kalabalık ortam yaratmamaya çalışıyor ama günün sonunda mesleğimiz risk grubu olarak gösteriliyor.”