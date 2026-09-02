Arıklı görevden alındı: “Buraya kadarmış”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel tarafından görevden alındığını açıkladı.

Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üstel’in kendisini telefonla arayarak “soruşturmanın selameti açısından” görevden almak zorunda olduğunu bildirdiğini belirtti.

Karara saygı duyduğunu ifade eden Arıklı, yarın hükümetten çekilme konusunu görüşmek üzere Parti Meclisi’ni toplayacaklarını duyurdu.

Arıklı açıklamasında, 4,5 yıl birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına da teşekkür ederek, “Yeni dönemde daha güçlü bir şekilde görüşmek dileği ile sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.