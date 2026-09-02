Türkiye’de YENİ PARTİ Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Girne’de yaşanan gemi faciasının ardından Türkiye-Kıbrıs uçak bileti fiyatlarında yaşanan artışa tepki göstererek, fırsatçılık yapıldığı eleştirisinde bulundu.

Facianın ardından insanların yakınlarına ve cenazelerine ulaşmaya çalıştığı bir dönemde bilet fiyatlarının artırılmasını sert sözlerle eleştiren Başarır, “İnsanlar yakınlarına, cenazelerine ulaşmaya çalışırken bilet fiyatlarını artırmak fırsatçılık değil de nedir? İnsanların acısı üzerinden para kazanılmaz!” dedi.

Gösterilen tepkilerin ardından bilet fiyatlarının düşürüldüğünü de belirten Başarır, bunun ayrıca sorgulanması gerektiğini ifade etti.

“Biz tepki gösterdikten sonra fiyatların düşmesi de ayrı bir skandaldır” diyen Başarır, yaşananlarla ilgili inceleme başlatılması çağrısında bulunarak, “Bu fırsatçılığın hesabı sorulmalı, gerekli inceleme yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.