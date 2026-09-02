Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Ünal Üstel Hükümeti'nden çekilme kararı aldı.

Bugün akşam saatlerinde Ulaştırma Bakanı görevinden alındığı açıklanan, parti başkanı Erhan Arıklı, düzenlenen MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hükümetten çekildiklerini duyurdu.

"Çeşitli defalar istifa etmek istedim, telkinler geldi"

İki yıldır bu anı beklediğini söyleyen Arıklı, "Başbakana teşekkür ediyorum. Çeşitli defalar istifa noktasına geldim, farklı mercilerden gelen telkinler sonucu vazgeçtim" dedi.

"İlerleyen günlerde daha detaylı bir açıklama yapacağım"

Erhan Arıklı, "Siyasi suçlama yapmayacağım, ilerleyen günlerde detaylı bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Aileler provoke edildi"

Arıklı, Girne Limanı'nda bekleyen ailelerin yanına gidip gitmeyeceğine dair soru üzerine, "Kayıp yakınları, bazı kesimlerce provoke edildi, arbede çıkması istendi. Şimdi görevde değilim, şimdi ailelerin yanına gideceğim taziye dileyeceğim" şeklinde konuştu.

Arıklı, Girne Limanı'nda bekleyen ailelerin yanına gidip gitmeyeceğine dair soru üzerine, "Kayıp yakınları, bazı kesimlerce provoke edildi, arbede çıkması istendi. Şimdi görevde değilim, şimdi ailelerin yanına gideceğim taziye dileyeceğim" şeklinde konuştu.

9 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 kişinin ise kaybolmasına neden olan Girne'deki feribot faciasıyla ilgili sorumlu tutulan Arıklı'nın istifası ilk günden bu yana talep ediliyordu.

Üstel Hükümeti, söz konusu taleplere kulak tıkamayı tercih ediyordu.

Arıklı bugün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada, "Limanlar Dairesi'ni Başbakanlık'a devredeceğini, Meclisten de dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edeceğini" ifade etmişti.

Akşam saatlerinde basının karşısına çıkan Başbakan Ünal Üstel, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşdığını açıklamış, bir soru üzerine "koalisyonda hiçbir sorun olmadığını, hükümetin devam ettiğini" ifade etmişti.

Üstel, bu açıklamasından 10 dakika sonra Arıklı'nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı görevinden alındığını yazılı olarak duyurdu.