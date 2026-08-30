Üstel: "172 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti"

Girne açıklarında bugün öğle saatlerinde batan geminin ardından açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel "267 kişiyi taşıyan gemiden 172 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti" dedi.

TRT Haber'e açıklama yapan Üstel, "Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel daha önce yaptığı yazılı açıklamada, "Çok üzgünüz can kaybımız var çok üzgünüz yaralılarımız var, tüm imkanlarımızla sahadayız. Detaylı bilgilendirmeyi an be an kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerine yer vermişti.

Kriz Masası oluşturuldu

Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından oluşturulan Kriz Masası,

Başbakan Üstel, toplantıda devam eden arama-kurtarma çalışmaları, kayıpların durumu, yaralıların tedavi süreçleri ile sahadaki son durum hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Başbakanın başkanlık ettiği Kriz Masası toplantısına Cumhurbaşkanı Erhürman, Ulaştırma, Sağlık, İçişleri, Maliye ve Tarım Bakanları ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı katıldı.

Toplantıda, arama-kurtarma faaliyetlerinin tüm imkanlar seferber edilerek kesintisiz sürdürülmesi, yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi ve devletin tüm kurumlarının tam koordinasyon içerisinde hareket etmeye devam etmesi kararlaştırıldı.