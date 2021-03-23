Usar: “Karantinadakiler yalnız bırakılmamalı, ihtiyaçları devlet tarafından gözetilmeli”

Meclis Genel Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi tezkeresini görüşüyor.

‘Suç ve cezalar’a ilişkin düzenlemeler içeren Yasa Değişikliği’nin ivedilik görüşmesinde söz alan CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar, sadece suç ve cezalara ilişkin bir düzenlemenin tek başına yeterli olmayacağının altını çizdi, karantinadaki kişilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Nisap yetersizliği nedeniyle dün toplanamayan Meclis, dünkü birleşimini bugün yapıyor. DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın izinli, Bağımsız Milletvekili Mesut Genç’in ise mazeretli olarak katılmadığı dünkü birleşimde UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin nisabı Meclis Genel Kurulu’nu toplamaya yetmemişti.

‘Rahatsızlığı’ nedeniyle dünkü birleşime gelmeyen Mesut Genç, bugünkü yoklamaya katıldı, Meclis açıldı.

Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi tezkeresine ilişkin söz alan CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar, karantina uygulamalarında devletin de sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

İnsanların ihtiyaçları karşılanmak suretiyle karantinaya uymalarının sağlanması gerekliliğine işaret eden Usar, temaslı takibinin önemine vurgu yaptı.

PCR test kapasitesinin de yeterli olmadığına değinen Usar, laboratuardaki hizmetlerin de artırılması gerekliliğinin altını çizdi. Hızlı antijen testlerinin de devreye girmesi gerektiğini yineleyen Dr. Sıla Usar, karantinadaki insanların ihtiyaçlarının devlet tarafından gözetilmesi, bu insanların tek başına bırakılması gerekliliğine işaret etti.

Sadece suç ve cezalara ilişkin bir düzenlemenin tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Usar, karantinadaki kişilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapılması gerekliliğine vurgu yaptı.