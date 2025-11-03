Ulusal Birlik Partisi'nde gerginlik devam ediyor. Yaptığı açıklamalar nedeniyle parti içerisinde hedef haline gelen UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada, "Ünal Üstel partinin başında olduğu müddetçe Pazartesi günleri nisap vermeyeceğim" dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, geçtiğimiz cumartesi günü Ünal Üstel’in talimatıyla kendisine yönelik disipline aykırı olduğu iddia edilen bir haber ve eski bir fotoğrafın paylaşıldığını söyledi.

Altuğra, “Zaten Ünal Üstel’le iplerim liyakattan ve hukuktan uzak olduğu, parti bütünlüğünü paramparça ettiği için kopmuştu. Hele ki ilçe başkanlarını da bu şekilde yanlış yönlendirerek basın açıklaması yaptırttı; bu saatten sonra Genel Kurul’a özellikle pazartesi günleri nisap vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Altuğra, “Salı günleri denetim gününde güncel konuşma yapmam gerekirse kürsüyü kullanırım. Ama onun dışında Ünal Üstel parti başında olduğu sürece pazartesi günleri mecliste olmayacağım” dedi.