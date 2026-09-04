Ulaştırma Bakanlığı'na vekaleten Berova görevlendirildi
Girne'de meydana gelen feribot faciasının ardından Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yerine 'vekaleten' Özdemir Berova'nın görevlendirildiği gözlemlendi.
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Girne'de meydana gelen feribot faciasının ardından Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yerine 'vekaleten' Özdemir Berova'nın görevlendirildiği gözlemlendi.
Arıklı'nın ardından bugün akşam saatlerinde; Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı, Bakanlık Müdürü ve Limanlar Dairesi Müdürü görevden alınmıştı.
Resmi Gazete'de yayımlanan görevden alma ve atama kararnamelerinde, Ulaştırma Bakanı'nın imza kısmına 'vekaleten' Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın imza attığı gözlemlendi.
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