UBP MYK ve Parti Meclisi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Halkın Partisi’nin ayrılmasıyla oluşan hükümet boşluğunu giderme çalışmaları başladı.

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar saat 10.30’da UBP Başkan Vekili Saner ile yeniden bir araya gelecek. Tatar’ın, teamül gereği, mecliste en fazla sandalyeye sahip UBP’yi hükümeti kurmakla görevlendirmesi öngörülüyor.

UBP YETKİLİ ORGANLARI DA TOPLANACAK

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi hükümet konusunu görüşmek üzere toplanacak.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 14.00'te, Parti Meclisi toplantısı ise saat 15.00'te yapılacak.

Her iki yetkili organın toplantısı UBP'nin Sarayönü’ndeki (Atatürk Meydanı) binada gerçekleşecek.