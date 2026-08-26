Ekinci: “İktidara gelirse TDP'nin ilk icraatlarından biri kapsamlı nüfus sayımı olacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, iktidara gelmesi halindeTDP'nin ilk icraatlarından birinin kapsamlı nüfus sayımı olacağını kaydetti.

TDP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Postası’nda Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu Objektif programına konuk olan Ekinci, kapsamlı nüfus sayımı, genel sağlık sigortası, sosyoekonomik master plan, dijital dönüşüm, adil vergi sistemi ve geçmiş dönemlerdeki yolsuzlukların araştırılmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Redif Ekinci, TDP’nin yalnızca seçim dönemlerinde ortaya çıkan bir siyasi yapı olmadığını da belirtti.

"Karma oyun kaldırılmasına yönelik girişimlerin seçimlere birkaç ay kala hükümetin seçim yasasını kendi siyasi hesapları doğrultusunda değiştirmesi" olarak nitelendiren Ekinci, gerçek bir seçim reformunun tüm siyasi partilerin, sendikaların, uzmanların ve toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla yapılması gerektiğini belirtti.

Mevcut hükümetin toplumla arasındaki güven ilişkisini kaybettiğini ifade eden Ekinci, iki seçimin aynı gün yapılmasının ciddi karmaşa yaratacağını belirtti. Ekinci, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan toplumsal değişim iradesinin halen güçlü olduğunu da ekledi.

TDP ile CTP arasında 13 belediyede alınan yerel yönetim iş birliği kararının seçim hesabı değil, toplumdaki birlikte yönetme beklentisinin devamı olduğunu ifade eden Ekinci, TDP’nin genel seçim sonrasında CTP ile bir hükümet ortaklığı kurulabileceğini, bunun ortak bir hükümet programı ve toplumsal fayda temelinde şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Ekinci, nüfus sayımında sayı tespitinin yanında, sosyologlar, istatistikçiler, akademisyenler ve ilgili tüm paydaşların dahil olacağı şeffaf bir mekanizma kurulmasını önerdiklerini söyledi.

Vatandaşlık politikalarının nüfus ve ihtiyaçlar belirlendikten sonra ele alınabileceğini kaydeden Ekinci, “Mevcut vatandaşlık sistemi adaletsizlik üretiyor” dedi.

Ekinci, "Kaliteli sağlık hizmetine erişim sağlanabilmesi için TDP bünyesinde genel sağlık sigortasının nasıl hayata geçirileceğine ilişkin çalışmaların sürdüğünü" belirtti.

Ekinci, ekonomik sorunlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak hayat pahalılığı karşısında yalnızca ücretleri yükseltmeye dayalı bir politikanın çıkmaz yarattığını ve asıl hedefin insanların alım gücünü yükseltmek olduğunu söyledi.

Adil vergi sistemi, etkin denetim, üretimin teşvik edilmesi ve katma değerli sektörlerin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Ekinci, “Bu ülkede ne insan kaynağı eksikliği ne de mali kaynak yokluğu vardır. Sorun kaynağın doğru yönetilmemesidir” dedi.

TDP’nin iktidara gelmesi halinde ilk dönemde zor bir ekonomik tablo olacağını ancak halka gerçekleri anlatmaktan kaçınmayacaklarını söyleyen Ekinci, “Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Gerekirse topluma bir geçiş dönemi ve acı reçete sunulacaktır ama bunun karşılığında nereye varacağımızı, hangi adımları neden attığımızı açıkça anlatacağız. Toplumla güven ilişkisi kurulmadan hiçbir ekonomik program başarıya ulaşamaz” dedi.

Milletvekili maaşlarındaki artışın asgari ücretlinin bir aylık gelirinden daha yüksek olmasının toplumsal vicdan açısından kabul edilemez olduğunu belirten Ekinci, ekonomik fedakarlığın tepeden başlaması gerektiğini vurguladı.

TDP’nin Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı kurulmasını savunduğunu ifade eden Redif Ekinci, dijitalleşmenin yalnızca internet hızından ibaret olmadığını belirtti.

"Geçmişteki usulsüzlüklerin" üzerinin kapatılmayacağını kaydeden Ekinci, TDP’nin seçim sonrasında yolsuzluklarla mücadele için özel bir mekanizma oluşturacağını belirtti. TDP’nin devlet yönetimine ilişkin temel yaklaşımının “denetleyen devlet” modeli olduğunu kaydeden Ekinci, kamu kaynaklarının topluma ait olduğunu vurgulayarak, ihalelerin, harcamaların ve kamu kararlarının vatandaşların erişimine açık olması gerektiğini söyledi.

“Müzakere olsun diye müzakere değil, çözüm için müzakere istiyoruz”

Türkiye ile ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Ekinci, TDP’nin Türkiye ile güçlü ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkileri savunduğunu ancak, Türkiye’den gelen kaynaklara sürekli bağımlı bir sistemin sürdürülebilir olmadığını söyledi.

“Türkiye ile kardeş ve eşit ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. Türkiye bizim garantörümüzdür ve önemli bir ortağımızdır.” diyen Ekinci, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere de değinerek, TDP’nin sonuç odaklı bir müzakere sürecini desteklediğini belirtti.

“Müzakere olsun diye müzakere değil, çözüm için müzakere istiyoruz” diyen Ekinci, iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün TDP’nin temel politikası olduğunu yineleyerek, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın metodolojisinde yer alan “statükoya dönüş yok” ilkesinin önemine dikkat çekti.