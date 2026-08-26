DAÜ, "İş Birliğinden Doğan Ayrıcalık" sloganıyla eğitim desteği paketi hayata geçiriyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), "İş Birliğinden Doğan Ayrıcalık" sloganıyla, iş birliği protokolü imzaladığı kurumların çalışanları, üyeleri ile bu kişilerin eş ve çocuklarına özel indirimler sağlayacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle yürütülen kurumsal iş birliklerini güçlendirmek ve geniş kitlelere nitelikli eğitim imkanı sunmak amacıyla hayata geçirilecek kapsamlı eğitim desteği paketi, kurumların yetişmiş insan kaynağını desteklemeyi ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor.

DAÜ, kurumsal protokoller kapsamında ön lisans ve lisans programlarında yüzde 30, yüksek lisans programlarında yüzde 40, doktora programlarında ise yüzde 25'e kadar öğrenim harcı indirimi uygulayabilecek.

Ayrıca DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) bünyesinde yürütülen kurs ve sertifika programları ile Uluslararası Yaz Okulu programlarında da yüzde 25'e kadar indirim imkânı sunulacak.

Üniversite ve kurumlar arasındaki bu iş birliği süreci staj, istihdam, ortak etkinlik ve proje geliştirme alanlarında da uzun vadeli ortaklıkları hedefliyor. Uygulanacak indirim oranları ve detaylı kapsam, ilgili kurum ile imzalanan protokol hükümlerine göre değişiklik gösterecek.

Sunulan bu ayrıcalıklardan yararlanmak, başvuru koşullarını öğrenmek ve detaylı bilgi almak için, “emu.edu.tr/kurum-indirimi” internet adresi ziyaret edilebilir veya +90 392 630 11 11 numaralı telefon hattından ilgili birimlerle iletişime geçilebilir.