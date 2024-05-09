Devrim DEMİR

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi soruşturma kapsamında tutuklanan üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz'ün 2 aylık tutukluluk süresi doldu.

5 Mart tarihinde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen Gündüz, 'suç gelirlerini aklama', 'Sahtekarlıkla para temini', 'Sahte belge düzenleme', 'Mustahdem tarafından hırsızlık', 'Sahte belgeyi tedavüle surme', 'Sahte evrak düzenlenmesine tahrik etme', ve 'sahtekarlik' suçlarından tutuklanmıştı.