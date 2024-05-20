"Bugün oylama yapılacak"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı.

Toplantı öncesi basına açıklamalarda bulunan Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bugün rakamların ortaya koyulacağını ve oylama yapılacağını söyledi. Gardiyanoğlu, bugün belirlenecek ücretin şimdiden hayırlı olmasını temenni etti.

İşveren tarafı ise geçtiğimiz hafta yüzde 18'lik artış oranını ortaya koyduklarını söyledi, yeni ücreti tartışacaklarını belirtti. İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu ise geçtiğimiz hafta yüzde 27 ile masaya oturduklarını, yüzde 25'e kadar düştüklerini, daha sonra da hükümetin ortaya koyduğu yüzde 23'lük artış oranına el uzattıklarını ancak hükümetin bu eli tutmadığını kaydetti.

İşverenler ile Başbakan'ın görüştüğünü, bunun sonuçlarını bugün masada gözlemleyeceklerini belirtti. Serdaroğlu, uzlaşı çağrısı yaptı.