Türkiye'de 6 gazeteci İBB soruşturmasında ifade verecek

Türkiye'de Gazeteci Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç ile birlikte gazeteci Soner Yalçın ve Batuhan Çolak’ın da evlerine sabah saatleri itibariyle polis ekipleri gitti.

Mali şube ekiplerince evlerinden alınan isimler emniyete götürülüyor.

Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan şu an itibariyle Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürülüğü’nde.

Henüz ifade işlemleri başlamadı.

Gazetecilerin İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında emniyete götürüldüğü belirtildi.

Ayrıca gazetecilerin cep telefonlarına da el konulduğu öğrenilirken, işlemin gözaltı değil; mevcutlu olarak emniyete götürüldükleri kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamasıyla gazeteciler Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Batuhan Çolak, Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş ve Ruşen Çakır hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.