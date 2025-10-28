Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ülkede yaşanan ilaç krizine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in bu konuda yaşanan sıkıntıları kabul etmediğini belirten İncirli, “Her ne kadar Sağlık Bakanı kabul etmese de bir süreden beri ülkede ilaç eksikliği olduğunu biliyoruz. Bu sorunu çözebilmemiz için önce varlığını kabul etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İncirli, pandemiden sonra dünyanın genelinde ilaç üretiminde yaşanan aksamalara dikkat çekerek, “Hammaddelerin üretimindeki aksamalar ilaca erişim konusunda zorluk yaratıyor. Bütün ülkeler bu krizi aşabilmek ve halkını koruyabilmek için çeşitli yöntemler geliştiriyor.” dedi.

Ancak bu durumun bir bahane olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan İncirli, “O yüzden ‘bütün dünyada bu sorun var, yapacak bir şey yok’ diyemeyiz. Öyle bir seçeneğimiz yok. İlaç eksikliği olduğu zaman güvenlik krizi de yaşanabilir. Halkın sağlığını korumak zorundayız.” diye konuştu.

“Türkiye KKTC’yi yabancı ülke statüsüne aldı”

İlaç tedariki konusunda KKTC’nin seçeneklerinin oldukça sınırlı olduğunu dile getiren Sıla Usar İncirli, yalnızca Türkiye üzerinden ilaç ithal edilebildiğini hatırlatarak bu konuda yaşanan değişikliğe dikkat çekti.

“KKTC olarak ilaç temini konusunda alternatiflerimiz çok sınırlı. Sadece Türkiye’den ilaç ithal edebiliyoruz.” diyen İncirli, Türkiye’den yapılan ithalatın hem kolaylık hem de uygun fiyat açısından önemli bir avantaj sağladığını ancak bu avantajın kaybedildiğini söyledi.

İncirli, “Bir süredir Türkiye üzerinden doğrudan ilaç ithalatı yapamıyoruz. Çünkü Türkiye, KKTC’yi ilaç ihracatı konusunda yabancı ülkeler statüsüne aldı. Türkiye Cumhuriyeti doğrudan ihracat izni vermiyor. Bu durumu çok ciddi bir problem olarak görüyorum.” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

“İlaca erişimimiz ciddi şekilde daraldı”

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ilaç ihracatına yönelik kararlarının Türkiye piyasasındaki duruma bağlı olarak alındığını belirten İncirli, bu uygulamanın KKTC’deki ilaç erişimini daha da zorlaştırdığını söyledi.

“İlaç ithali talebimiz olduğunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu piyasaya bakıp karar veriyor. Eğer ellerinde yeterince yoksa bize ihracat yapmıyor. Bizim ihtiyaçlarımıza değil Türkiye’deki piyasaya bağlı bir durum oluştu.” diyen İncirli, hem Sağlık Bakanlığı’nın hem de Ticaret Dairesi’nin bu konuda sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekti.

İncirli açıklamasını, “Bu konuda ilgili kuruluşlar gerekli girişimleri yapıp sonuç aldı mı? Bu çok temel bir meseledir.” sözleriyle tamamladı.