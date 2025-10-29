Türkiye Gebze’de 5 katlı bina çöktü, bir çocuk hayatını kaybetti

Türkiye Gebze’de metro inşaatının yakınlarındaki 5 katlı bina çöktü.

Gebze Belediye Başkanı enkaz altında beş kişinin olduğunu bildirdi. Enkazdan ilk ses alındı. Enkaz altında kalanların Bilir ailesi olduğu ve yaşları 12,14 ve 18 olan 3 çocuğun da enkaz altında olduğu ortaya çıktı. Enkazdan çıkarılan bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, enkaz altından kadın sesi geldiğini söyledi.

Enkaz altında kalan kişilerin Levent Bilir ve eşi Emine Bilir ile çocukları Nisa Bilir (14), Dilara Bilir(18), Muhammed Emir Bilir (12) olduğu bildirildi.

