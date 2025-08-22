“Türk Telekom ile nasıl bir anlaşma yapıldı?”

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, "Türk Telekom'la fiber altyapısıyla ilgili yapılan anlaşmanın" içeriğinin açıklanmasını istedi.

Yazılı açıklamasında "Fiber altyapısının Türk Telekom'a devredildiği" yönündeki iddiaların kaygı verici olduğunu belirten Üredi, böyle bir adımın ciddi sorunlar yaratacağını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk’ü söylediğini iddia ettiği "Fiber altyapısı Türk Telekom’a devredildi” ifadesinden dolayı eleştiren Üredi, Öztürk'ün kendilerine "Türk Telekom’un kim olduğunu anlatmak yerine, Türk Telekom ile nasıl bir anlaşma yapıldığını" açıklamasını istedi.

“Bu ifade, fiber altyapısının oluşturulması ve işletilmesinin Türk Telekom’a bırakıldığını mı anlatmaktadır? Eğer böyleyse, bunun geri dönüşü olacak mıdır?” sorularını soran Üredi, şöyle devam etti:

“Bu devrin anlamı, Telekomünikasyon Dairesi’nin de işlevsel organlarıyla birlikte Türk Telekom’a devri midir? Eğer öyleyse, Telekomünikasyon Dairesi’nin ve çalışanlarının geleceği ne olacaktır?”

Öztürk Ombudsmana sendikanın yaptığı başvuru sonucunda, “İyi İdare Yasası” kapsamında bilgi verilmesi zorunluluğuyla görüştüklerini ve “Çalışmalar tamamlandığında siz de bilgilendirileceksiniz. Sabırlı olun, merak etmeyin” yanıtı aldıklarını ileri süren Üredi, "İnşallah bu bilgilendirme taslak aşamasında olur, imzalar atıldıktan sonra değil’ dememiz üzerine oluşan algı, Müsteşar Bey tarafından ‘memnuniyet’ olarak yansıtılmıştır. Bu kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Toplumun faydasına olacak her türlü uygulamanın yanında, zararına olacak her türlü girişimin ise karşısında olacaklarını kaydeden Üredi, Sendika Yönetim Kurulu’nun eylem planını hazırladığını ve üyelerle istişarelerinin devam ettiğini belirtti.