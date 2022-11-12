Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin yapıldığı Özbekistan’dan açıklama: KKTC’nin tanınması söz konusu değil

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğinin ardından teşkilatın zirvesinin yapıldığı Özbekistan’ın Dışişleri Bakanı Vladimir Norov’dan açıklama geldi. Norov, "Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak tanınması söz konusu değil" dedi.

Norov, Özbekistan’ın başkenti Semerkant’ta 11 Kasım’da yapılan 9. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde tanınmayan ülke KKTC’ye gözlemci statüsü verilmesi haberlerini yorumladı.

Özbekistan’ın önde gelen medya kuruluşu “daryo.uz” internet sitesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Norov, “Zirve sonucunda Kuzey Kıbrıs konusunda ayrı bir karar imzalanmadı. Özbekistan, özellikle devlet egemenliği, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü konularında uluslararası hukuk normlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak tanınması söz konusu değil" diye konuştu.

Öte yandan Türk Devletleri Teşkilatı’nın resmi internet sitesi https://www.turkkon.org/ adresinde KKTC’nin zirvede gözlemci üye olarak kabul edildiği bilgisi yer aldı.