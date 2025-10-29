TUFAD, Finike’de doğa- kültür turu yaptı 

Finike Belediyesi’nin düzenlediği 3. Uluslararası St. Nicholas Dans Festivali’ne katılan TUFAD, bölgeyi tanıma fırsatı da buldu.

Festivalin ilk gününde Finike Belediyesi, TUFAD ekibini belediye binasında ağırladı. Belediye Meclis Odası’nda gerçekleşen buluşmanın ardından Finike yöresi Tarihi, ören yerleri, doğal güzelliklerini tanımaya çalıştılar. gezdiler.

Finike, Antalya'nın batısında yer alan turistik bir ilçedir. Tarihi, denizi ve doğal güzelliğiyle “Batının İncisi”olarak nitelendirilen Finike’yi ve içinde barındırdığı değerleri tanıma fırsatı da buldular. Finike sınırları içinde bulunan Arykanda Antik Kenti ve Noel Baba Kilisesi ya da Finike Festivali’nin de adını aldığı resmi adıyla Aziz (St.) Nikolaos Anıt Müzesi’ni ziyaret ettiler. Demre'de bulunan, Noel Baba olduğuna inanılan Aziz Nikolaos'ın ölümü ile yapılan kilise, Antalya'ya bağlı Kaş ile Finike arasındaki Demre ilçesinde Dünya Mirası Geçici listesinde bulunuyor.