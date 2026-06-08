Uzmanlar ve eğitimciler, kolej sınavlarında, kolu ve bacağı köpek balığın tarafından koparılmış bir kadın resminin kullanılmasını “travmatik içerik” olarak nitelediler…

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Eğitim Bakanı’nı istifaya çağıran da var!

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Travmatik içerik nedir?

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Uzmanlar diyor ki; “Travmatik içerik”, bir kişinin psikolojik olarak sarsılmasına, korku, üzüntü, çaresizlik veya yoğun stres hissetmesine neden olabilecek içeriklerdir…

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Mesela kanlı fotoğraflar… Savaşlardan parçalanmış insan görüntüleri… Ağır yaralanma veya ölüm sahneleri… İşkence, intihar, cinsel saldırı falan…

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Bu Türk görüntüler kesinlikle Holywood’ta da var…

Netfilx’te yığınla…

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Ama seni uyarıyorlar; “18 yaşından küçüksen izleme” falan diye!

Buna uymak, ailelere de çocuklara da düşen bir sorumluluk!

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Peki Türk dizileri?

Veya Türk televizyonlarındaki “kadın sunuculu acayip programlar”?

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Travmatik görüntüleri, “Rum düşmanlığı” propagandasında da çok kullandık!

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Bir zamanlar, “Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in anıtındaki işkence görüntülerini kaldırın” diye bir yazı yazmıştım!

İki küçük çocuğuma gerçekten psikolojik olarak sarsılma, korku, üzüntü, çaresizlik ve stres yaşatan bir fotoğraf söz konusuydu hem de koskocaman!

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O dönemde şimdiki gibi çok gazete falan da yoktu ama ne kadar milliyetçi köşe yazarımız varsa, “Serhat’a saldırın” talimatına uymuştu!

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Hepsi büyüğümdü, değer verdiğim insanlardı…

Birkaç tanesini ziyarete gittim…

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Talimat alıp bu yazıyı yazdıklarını kabul etmişlerdi!

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Yani, “talimat verenlerin”, çocukların travma yaşaması hiç umurunda değildi!

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Serhat da nasıl olsa Rumculuk yapıyordu ya, saldırmak kolaydı!

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Talimat verenler, akıl verenler, eğitimin müfredatını değiştirebilenler, değiştirenler ve daha çok değiştireceklerinden emin olduklarımız hiç değişmedi!

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Nazım Çavuşoğlu istifa eder mi?

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Ne gereği var canım!

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Eskiye göre iyileşme var ama; minik çocukları galiba artık bazı kanlı müzelere götürmekten vaz geçtiler!

Umarım bu yazıdan “huy kapan talimatçılar” yarın Nazım Beyi arayıp, “bu itin inadına çocukları kanlı müzelere yeniden götürün” demez!

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Sendikalar hazırlıklı olsun da!

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Ne yazık ki Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde kurdukları sözde devletteki sultanlıklarını sürdürmek için her türlü propagandaya sarılan “çökükler”; hepsi bitti de çocuklarımızın sağlığını mı düşünecekler!



Müslüman Türki Devletler Masalı çökmüştür! (Holguin’in son denemesinin önemi)

Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği ile ortak bir bildiri imzalamışlardı…

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Neydi bu ortak bildiri?

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Kıbrıs’ta, Kuzey coğrafyadaki “şey”; bağımsız bir ülke olarak tanınmayacak!

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Türki devletler, yani bize “dost ve kardeş” diye yutturulan bu beş devlet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 sayılı kararlarına olan "güçlü bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri" belirtmişti…

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541 sayılı kararda, Güvenlik Konseyi'nin "Kıbrıs Türk yetkililerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir bölümünün sözde ayrılmasına ilişkin açıklamalarını kınadığı" belirtilirken, BM üye devletlerine kuzeyi tanımamaları çağrısında bulunuluyor…

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550 sayılı Kararda, "ayrılıkçı eylemlerle kurulan 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' devletini tanımamaları ve söz konusu ayrılıkçı oluşumu kolaylaştırmamaları veya herhangi bir şekilde desteklememeleri yönündeki tüm devletlere yapılan çağrı yineleniyor…

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Hatırlatalım…

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Kazakistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti ilişkileri mükemmel…

Karşılıklı büyükelçiliklerini açtılar, iki ülke arasında doğrudan uçak seferleri başladı…

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Bu arada Kıbrıs Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, Başkanı ile birlikte önce Kazakistan’daydı, sonra Orta Asya turuna çıktı… Tacikistan’a gitti… Ve Taşkent'te Özbekistanlı mevkidaşı Bakhtiyor Saidov ile bir araya geldi…

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İlişkiler, gülüşmeler mükemmel!

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KKTC’nin devlet olarak hiçbiri ile resmi teması yok ve olmayacak!

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Ama bir gazeteci arkadaşımız Özbekistan’a gitmiş; orada, çok büyük bir bilim adamı ve aynı zamanda senatör bir dostumuzla görüşmüş, bu dost da bize “kapılarımız size sonuna kadar açıktır” gibisinden mesaj göndermiş!

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Çok ırkçı bir atasözü var, tarihsel olarak, Müslüman olmayana güvenilmeyece4ğini vurgulamaya çalışır!

“Domuzdan post, gavurdan dost olmaz” diye!

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Bir tek “Müslüman ve Türk” dostumuz yok be canım!

Olanlar da “hava cıva” konuşuyor!

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Tahsin Ertuğruloğlu veya Genel Valimiz Cevdet Yılmaz ne diyor?

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“Oyalayın maçı da taksim kesindir!” mi?

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Gidişat evet bunu gösteriyor!

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Tahsingiller, Cevdet Beyler; asrın ihaneti diyebileceğimiz tavırlarına rağmen; “Türki Devletler Masalı” ile bizi uyutuyor!

Ama hani işe de yaramıyor değil!

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Dolayısıyla, içinde olduğumuz günlerde yaşadığımız “Antonio Guterres’in Holguin aracılığı ile son denemesi” bu nedenle çok önemlidir!

Travma, kişinin fiziksel veya psikolojik bütünlüğünü tehdit eden, onu derinden sarsan ve normal başa çıkma kapasitesini zorlayan olayların bıraktığı etkidir… Savaş uçağı sesi, hayatımdaki en büyük travmadır… 1974’ten beri… Benim gibi kaç kişi var bilemem… Dünya’nın bir çok modern ülkesinde, savaş uçaklarını insanların kafasında uçurmamaya çok dikkat ederler… Ben bir KKTC, bir de Girit’te bunun aksini gördüm… KKTC’de ve Girit’te savaş uçakları, travması olan insanları rahatsız edebiliyor… Modern, çağdaş ve temeli sahte milliyetçilik olmayan “devlet” veya “toplumlar”; sağlıklı yönetildiğinde, vatandaşlarına travma yaşatmamak için özel çaba harcarlar! Duyamam be gardaş; o sesi duyamam! Sizin hedefiniz şov ve sözde devlet dediğiniz bu “hamma humma merkezini” idare etmek olabilir ama düşün artık Kıbrıs’ın yakasından bir zahmet!