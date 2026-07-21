Yerli istihdamı destekleme fonu amacı dışında kullanılmamalıdır

Yeni asgari ücret, işçi ve devlet kanadının oylarıyla geçtiğimiz hafta belirlenirken, işveren tarafı ise belirlenen asgari ücrete itiraz etmişti.

Öte yandan, Hükümet yetkilileri, asgari ücret belirleme süreci devam ederken, işverenlere yönelik sosyal güvenlik prim desteklerinin artırıldığını, ilk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşları için, işverenlere sağlanan maaş desteğinin de yükseltildiğini açıkladılar.

Yeni düzenlemeyle, KKTC vatandaşı kadın çalışanlar için sosyal güvenlik prim desteği yüzde 80'den yüzde 100'e, erkek çalışanlar için ise yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.

İlk kez sigortalı olarak işe alınacak KKTC vatandaşları için, işverenlere verilen aylık maaş desteği de, 20 bin TL'den 35 bin TL'ye yükseltildi. Bu çalışanların sosyal güvenlik primlerinin de, belirli bir süre devlet tarafından yüzde 100 karşılanacağı açıklandı.

Ayrıca, İşletmelere düşük faizli kredi paketleri sunulacağı da belirtildi. Bahse konu kredi paketlerinin miktarları, ödeme süreleri ve faiz oranları da mutlaka açıklanmalıdır.

1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek destekler kapsamındaki aylık prim ve istihdam destekleri, yaklaşık 270 milyon TL'den 350 milyon TL'ye çıkarılırken, 80 bin çalışanın desteklerden yararlanması hedefleniyor.

Düzenlemeyle, engelli bireylerin özel sektörde istihdamını artırmaya yönelik yeni destekler de hayata geçirilecek.

Özellikle, engellilerin özel sektörde istihdam edilmesini teşvik edecek ve ivme kazandıracak adımlar çok önemlidir. İşverenlerin de bu konuda duyarlı davranıp, engellilerin istihdamına destek olmaları beklenmektedir.

Bu uygulamanın bir başka olumlu yönünde, engelli vatandaşlarımızı çalışma hayatına katılma konusunda cesaretlendirecek ve onların topluma kazandırılmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Bu adımlar, işverenleri bir nebze olsun rahatlatacaktır. Özellikle, asgari ücret artışından maliyet olarak etkilenecek olan küçük esnaf ve küçük işletmelere, daha fazla işveren prim desteği sağlanmalıdır.

Öncelikle, şunu belirtmeliyim ki, bu destekler, yeni bir şey değildir ve devlet bütçesinden verilmeyecektir. Bu desteğin kaynağı, yabancı uyruklu işçilerin işverenlerinden kesilen primlerden oluşan Yerli İstihdamı Destek fonudur.

Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu çalışanların brüt maaşından yüzde 5 oranında kesilen yerli istihdamı katkı primi ile, yerli istihdam destek fonu oluşturulmuştur.

Bu fon, İhtiyat Sandığı bünyesinde faaliyet gösteren İstihdamı Destek Merkezindedir ve ihtiyat Sandığı yönetimi tarafından yönetilmektedir. Bu Merkezin ve fonun kurulma amacı da yerli istihdamı desteklemek içindir ve yeni bir oluşum değildir. Yaklaşık 18 yıllık bir geçmişi vardır.

Bu fon, halihazırda yeni istihdam edilen KKTC vatandaşlarına prim desteği sağlıyor. Şimdi ise, bahse konu sigorta prim desteğinin artırılacağı açıklanıyor. Oranın artırılması elbette ki iyidir ama, Fon kaynaklarının da amacına uygun kullanılması şarttır.

İstihdam desteklerini sıkıntıya sokacak ve fonun amacı dışındaki alanlarda kullanılmasını sağlayacak adımlardan kaçınılması gerekmektedir.

Ekonomik şartların her geçen gün ağırlaştığı bu dönemde; istihdamı korumak, işsizliği azaltmak, işletmeleri sosyal sigorta primlerini zamanında ödemek için teşvik etmek ve kayıt dışılığı önlemek için prim desteği önemlidir.

Sigorta prim desteği uygulaması , üretimin sürmesini sağlamakta, işverenlerin yükünü hafifleterek yatırımları teşvik etmekte, istihdamı artırıp, rekabet gücü kazandırmaktadır. Verilen desteklerin sektörel bazda yapılandırılması ve ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi de ön plana çıkmalıdır.

Bu fon, yerel işgücü istihdamını desteklemek amacıyla kurulmasına rağmen, Pandemi ile birlikte amacının dışında, birçok sektör ve işverene, küçük, büyük ayrımı yapılmadan, işveren prim desteği olarak kullandırılmaya başlanmıştır.

O dönem için doğru bir hamleydi. Ancak, Pandemi bitmiş olmasına rağmen, bu uygulama içinde bulunduğumuz zamana kadar devam etmiştir.

Hükümet, istihdamı destekleme fonunun esas amacı olan, yerel işgücü istihdamını destekleme görevini sürdürmesini ve Sosyal Güvenlik katkı paylarını ödeyerek istihdamın artırılmasını sağlamalıdır.

İstihdamı Destek Fonunun bütçesinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda, İşveren prim desteği katkısı, ince eleyip, sık dokuyarak kullanılmalı, verimli olacak, istihdama, büyümeye ve ekonomiye maksimum fayda sağlayacak sektörlere ve özellikle de küçük esnaf ve küçük işletmelere sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, Ülkemizde girdi maliyetleri günden güne artarken, üretim ve ticari aktivite yapan, katma değer ve istihdam yaratan, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkı koyan sektörlere, işveren prim desteğinin daha fazla verilmesi, ülke ekonomisine de olumlu yansıyacaktır.