Yaralı çocuklar ülkesi

Bir zamanlar "kolej sınavları" kaldırılmıştı.

Talat'ın Eğitim Bakanlığı dönemiydi ve siyasi tarihimizin bana göre en devrimci, cesur, toplumcu kararlarından biriydi.

O dönem bu radikal adımı "kolejler kapatıldı" yönlendirmesi üzerinden gündem yaptılar.

Sonrası "sürü psikolojisi" zaten...

Ne sabır gösterildi ne tahammül edildi ne de anlaşıldı proje...

Evet, sınavlar ve yarışmacı anlayış insan hayatının ayrılmaz bir parçası, değişmez bir unsurudur.

Ama kolej sınavları "ticari bir pazar..."

Bir "ölçme-değerlendirme" değil bu...

Tam bir rant alanı...

Bu ekonomik çarka bir de ailelerin psikolojisi ekleniyor; çocukları üzerinden statü devşirme ve kendilerini “ayrıcalıklı” grubun bir parçası olarak hissetme güdüsü…

Kamusal eğitim kurumlarının tümünde kaliteyi, akademik standardı ve pedagojik düzeyi yükseltmek, kolej hedefi olan öğrencileri de yönlendirmeyle buralara toplamak varken...

Hatta...

Kolejlere değil sadece... Meslek okullarına, ticaret liselerine... Her öğrenciyi kapasitesine, ilgi alanına, akademik başarısına, yeteneğine göre yönlendirmek...

Tabii burada kronik bir “güven erozyonu” ve liyakati baltalayan “torpil” gerçeği barikat kuruyor.

***

Sırf bir azınlığın finansal çarkları dönsün diye koca bir nesil, çocukluğunu yaşayamadan sistemin dişlileri arasında heba oluyor.

Bir yandan da özel okulların kayıt ücretleri artıyor sürekli...

Öyle böyle değil.

Ama onca şikayete rağmen, "kolej sınavları kaldırılsın" deseniz, şikayet sahiplerinin muhtemelen en az yarısı buna da karşı çıkacak.

Okul öncesi eğitimden üniversite kapısına kadar bir ailenin evladı için seferber ettiği, adeta ömründen eksilterek harcadığı parayı, bu ülkenin mevcut sosyo-ekonomik ikliminde geri döndürebilmesi imkânsız.

Buna eş bir eğitim ya da gelecek sahibi oluyorlar mı peki?

Hiç sanmam!

Ama kimileri zengin oluyor tabii...

***

Kolejlerle ilgili genel eğitim kalitesine dair veriler de paylaşılmıyor.

Örneğin, uluslararası bir kıstas olan A-Level sınavlarında kitlesel olarak bir başarı ivmesi yakalayamıyoruz, aksine geriliyoruz. Avrupalı öğrencilerin başarı ortalaması yükselirken Kıbrıs'ın kuzeyinden sınava katılanlar geride kalıyor.

Özel okullar ile kamu okulları arasında eğitim kalitesini ya da öğrencilerin başarı durumunu kıyaslayacak verilere de sahip değiliz.

Ha biri daha konforlu, süslü püslü, huzurlu; diğeri tam anlamıyla atıl...

Hele ortaokul ve liselerde...

Siyasi erk yatırım yapmadığı gibi eğitimi de yönetmiyor. Belediyeler ve iş insanları olmasa, yeni okul da bulamayacağız.

Öğretmenler de "dersten derse okula gitmek" gibi bir pratiği kural haline getirmiş yıllar içinde... Yeni bir "kazanılmış haksızlık" yaratılmış, statükonun koruyucu kalkanları yüzünden buna dokunulmuyor.

Bir kolej sınavının daha ardından bir dolu yaralı çocuk var, bir dolu travma...

Ama genel tablo ortak: Böyle gelmiş, böyle gidiyor.