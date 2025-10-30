“Tosunoğlu’nun tutuklama nedeni çocuk istismarı materyali”

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun oğlu Cenk Tosunoğlu’nun, çocuklara yönelik cinsel istismar materyali bulundurma ve dağıtma suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.

Cyprus Mail gazetesinden Tom Cleaver’in polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Tosunoğlu, çocuklara yönelik cinsel istismar materyali bulundurma ve dağıtma suçlamasıyla tutuklandı .

Tosunoğlu bugün Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçtiği sırada, Kermiya barikatında tutuklanmıştı.

Baba Hasan Tosunoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Masum bir gencin özgürlüğü, belli ki kendisiyle hiç ilgisi olmayan politik hesaplara kurban edilmek isteniyor” demiş, Meclis’te iki devletli çözüm ilkesine ilişkin yasa önerisinin sahiplerinden biri olmasıyla bu olay arasında bir bağlantı olabileceğini düşündüğünü ifade etmişti.