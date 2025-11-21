Toplumlar Arası Diyalog ve Tematik Merkez Projesi kamuoyuna tanıtıldı

Lefke Turizm Derneği’nin Troodos Network iş birliğiyle yürüttüğü Lefke Toplumlar Arası Diyalog ve Tematik Merkez Projesi, düzenlenen tanıtım etkinliğiyle kamuoyuna duyuruldu.

Dernek'ten yapılan açıklamaya göre, açılışta konuşan Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, projenin toplumlar arası diyaloğu güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. Avrupa Komisyonu'ndan Florin Steleru da Avrupa Birliği’nin projeye sağladığı destek ve hedefler hakkında bilgi verdi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin içeriği ve uygulanacak faaliyetler ise, Proje Koordinatörü Bulut Ünvan ile Troodos Network yöneticisi Yioula Michaelidou tarafından aktarıldı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, projenin Lefke ile Marathasa bölgeleri arasında sürdürülebilir iş birliği, kültürel paylaşım ve karşılıklı güvenin geliştirilmesini hedeflediği belirtildi.