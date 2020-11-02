TEPGP Hakkında: 4-5-6-7 ve 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitapları İnceleme raporu

KTÖS (a)*

Burak Maviş

Erdoğan Emiroğulları

Süleyman Gelener

Giriş

Temel Eğitim Programları Geliştirme Projesi (TEPGP) ortaya çıkma gerekçesi olarak “ülkemiz, hızla gelişme, dünyaya ayak uydurma ve çağı yakalama çabası içerisindedir. Dolayısıyla gerek bilgi ve teknolojide yaşanan gelişmelerin gerekse eğitim bilimleri alanlarındaki kuram ve uygulamaların ülkemize uyarlanması bir gerekliliktir” denmiştir.

Temel Eğitim Programı kapsamında çeşitli ders öğretim programları yer almaktadır. Her ders öğretim programının amacı, program çıktıları, içerik, öğrenme çıktıları, öğrenme çıktılarıyla Temel Eğitim Programı bağlantılı açıklamalar, temel beceriler, ara disiplinler, öğrenme çıktılarıyla program çıktıları arasındaki bağıntılardan oluşmaktadır, denmektedir. Ancak mevcut din dersinin, din dersi disiplini çerçeveli bir müfredat programına göre değil, ilahiyat disiplini esas alınarak ve bu çerçevede Sünni İslam inanışının belletilmesine dayanılarak hazırlanmış olduğu görülmektedir.

“Diğer yandan, bazı konuların öğretimine karşılaştırmalı bir anlayışla yer verildiği görülmektedir; ancak bu noktada İslamiyet’in yüceltildiği söylenebilir. Örneğin, on birinci öğrenme çıktısında şöyle ifade edilmektedir: “Peygamberlerin ve Hz. Muhammed’in örnekliğini fark eder.” Son olarak, ahlaki eğitime az yer verildiği (yalnızca iki öğrenme çıktısı) ve benzer şekilde diğer dinlerin öğrenilmesi konusunda da yalnızca bir öğrenme çıktısının olduğu görülmektedir.”

Ombudsman Emine Dizdarlı, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersi ile ilgili yayınladığı raporunda, müfredatın Anayasa’ya aykırı olduğunu, okullarda sadece Hanefi-Sunni mezhebi dersleri verildiğini vurgulayarak derste kullanılan kitabın Türkiye’den geldiğini ve “ Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir” ilkesinin Türkiye tarafından ihlal edildiğine karar verdiğini açıkladı.

‘Din kültürü’ dersiyle Sünni İslam inancının öğretiminden vazgeçilmeli, dersin içeriği, dersin başlığının çağrıştırdığı şekilde dinler tarihi ve kültürünü kapsayacak şekilde seçmeli ders anlayışı ile yeniden düzenlenmelidir. Çeşitli türden dinsel ya da dinsel olmayan inançların bilgi gibi aktarılmasından kaçınılmalıdır. Verilecek din eğitimi inançlar ve kültürler arası anlayışın geliştirilmesine ön ayak olmalıdır. Farklı dini topluluklara birbirlerini tanımaları ve uyum içinde yaşamaları, korku ve önyargılardan kurtulmaları konusunda destek vermelidir. Tüm bunlar yapılamıyorsa, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin eğitimin tüm kademelerinde zorunlu değil seçmeli ders olması için gerekli adımlar atılmalıdır.

Ders kitaplarını incelerken geliştirdiğimiz tarama formatında insan hakları, yerel/evrensel/biz/ötekiler, demokrasi/laiklik, cinsiyet, anlam hatası ve çocuğa görelik gibi alanlardaki sorunlar tespit edilmeye çalışıldı.

Tarama formatını oluştururken temel aldığımız ‘Ders Kitaplarında İnsan Hakları I-II-III’ raporları Türkiye’de homojen bir ulus yaratma yolunda eğitime atfedilen merkezî rolün, bazı iyileşmeler olsa bile, devam ettiğini ifade etmektedir. Benzer bir gözlemi ilk baskısı yapılan kitaplara baktığımız zaman Kuzey Kıbrıs için de yapabiliriz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı içerisinde insan hakları, yerel/evrensel/biz/ötekiler, demokrasi/laiklik, cinsiyet, anlam hatası ve çocuğa görelik gibi alanlarda sorunlu örnekler yanında ‘görmezden gelme’ veya ‘ötekileştirme’ de gözlenmektedir. Örneğin LGBTQ bireyler, engelli bireyler, farklı din ve inanç özgürlüğüne sahip bireylerden eşit bir şekilde bahsedilmemektedir.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak bu çalışmayı yaparken kendi birikimlerimizin yanında, Türkiye’de yapılan “Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi” isimli çalışmanın verilerinden ve tarama sonuçlarından kaynak olarak yararlanılmıştır.

Bu çalışma Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası tarafından, Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi'ne katkı koymak ve bu çerçevede yapılan çalışmaları ileriye taşımak amacıyla hazırlanmıştır.