“TDP, enerji sorunlarına çözüm ve yatırım perspektifiyle yaklaşıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, geçtiğimiz bir yıl içinde Teknecik Elektrik Santrali, Güneşköy Trafo Merkezi ve enerji politikalarına ilişkin yaşanan gelişmelerin ardından, hükümetin bu konularda ne kadar adım attığını yerinde görmek ve bilgi almak amacıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (EL-SEN) ziyaret etti.

Ziyarete Çeler’in yanı sıra TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt ile MYK üyeleri Erman Yaylalı, Yasemin Çobanoğlu ve Tahir Hoca da katıldı.

Çeler, ziyaretin amacını “Hükümetin son dönemde enerji alanında açıkladığı politikaların ve verdiği sözlerin ne kadarının hayata geçirildiğini yerinde öğrenmek” olarak tanımladı ve “Teknecik’te, Güneşköy’de ve enerji altyapısında neler yaşandığını, hangi adımların atıldığını veya atılmadığını EL-SEN’den dinlemek istedik. Onlara bu soruları yönelttik, onlar da bize detaylı bir şekilde yanıt verdi,” dedi.

TDP lideri ayrıca, bir ülkede enerji, iletişim ve su kaynaklarının kamu yararı doğrultusunda mutlaka devletin kontrolünde olması gerektiğini vurguladı.

Tuğcu: Enterkonnekte proje Kıbrıs sorunu çözülmeden mümkün değil

Ziyarette konuşan EL-SEN Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın raporuna atıfta bulunarak, enterkonnekte elektrik projesinin Kıbrıs sorunu çözülmeden hayata geçmesinin mümkün olmadığını belirtti.

“Bu raporun toplum tarafından görülmesini kim engelliyor? AKSA, EÜAŞ ve İçkale. Çünkü bu adımlar atılırsa Kıbrıs’taki enerji rantı bitecek,” diyen Tuğcu, mevcut sözleşmelerin kamu yararına uygun olmadığını savundu.

Tuğcu ayrıca, Kalecik 3 santral sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkının süresinin dolmak üzere olduğunu hatırlatarak, KIB-TEK Başkanı Gürsel Uzun’a “gereğini yap” çağrısında bulunarak, Uzun’un göreve gelmeden önce sosyal medyada bu sözleşmeyi “kamu yararına uygun değil” şeklinde nitelendirdiğini hatırlatan Tuğcu, aynı duruşun göreve geldikten sonra da sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

EL-SEN Başkanı, enterkonnekte kablo projesinin Güney Kıbrıs’tan izin alınmadan yapılamayacağını, Türkiye üzerinden enerji aktarımının teknik ve siyasi olarak mümkün olmadığını belirterek, KIB-TEK’in termik santral yatırımlarına hız vermesi gerektiğini vurguladı.

Tuğcu ayrıca, yakıt rafinerisinin belirsizliğinin sürdüğünü, bu konuda kamuoyuna net bilgi verilmesi gerektiğini ifade ederek, yakıt analiz sonuçlarının da toplumla paylaşılması gerektiğinin altını çizerek, kurumda yaşandığı iddia edilen mali denetim eksiklikleri ve usulsüzlüklere de dikkat çekti.

“Teknecik’te klor gazı sızıntısı tüm canlıları tehdit ediyor”

EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever ise, Teknecik Elektrik Santrali’nde klor gazı tehlikesine işaret ederek, olası bir sızıntının hem çalışanlar hem de bölgedeki tüm canlılar için ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ifade ederek, “Bir sızıntı olması halinde, çalışanlar dahil ciğeri olan her canlının ölümü söz konusu,” dedi.

Peksever, Kalecik 3 sözleşmesinde fizibilite raporlarının sunulmadığını, 2024 Ağustos’unda yaşanan yakıt krizinin, dip yakıt kullanımı, üretim kayıpları ve elektrik kesintilerinin ciddi riskler yarattığını belirtti. Peksever, klor gazı ve kimyasal atıkların imhasında kayıt tutulmamasının çevreye ve halk sağlığına uzun vadeli zararlar verebileceğini vurguladı.

“Yasalara uygun, liyakatli ve kamu yararına çalışan bir kurum istiyoruz”

EL-SEN yönetimi, ziyarette ayrıca kurumun geleceğine ilişkin genel taleplerini de dile getirdi.

“EL-SEN olarak tek talebimiz; yasalara uygun, iş sağlığı ve güvenliği amir hükümlerinin uygulandığı, liyakatli bir çalışma ortamında kamu yararına projelerin hayata geçirildiği bir kurumun varlığını mümkün kılmaktır.” ifadeleriyle sendikanın duruşu net şekilde ortaya kondu.

TDP’den enerji politikası mesajı: Kamu yararı ve çözüm odaklı adımlar şart

Ziyaretin sonunda TDP heyeti, EL-SEN’in aktardığı bilgiler ışığında enerji politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

Parti, enerji, iletişim ve su gibi stratejik sektörlerin devletin denetiminde, kamusal bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini belirterek, “TDP olarak bu konularda şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararını esas alan politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. TDP olarak işbirliği içinde hazırladığımız protokol parti programına yerleşti; kısa, orta ve uzun vadede atılacak adım ve yatırımlar hazırdır. Bunun için niyet koymak gerekir ve hükümette olmak gerekir. Sorunları görmezden gelmek değil, çözüm önerileriyle katkı sağlamak istiyoruz.”