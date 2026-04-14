Tatlısu Ot Kültür Festivali yapıldı

10’uncu Tatlısu Ot Kültür Festivali pazar günü yapıldı.

Tatlısu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festivalde gösteriler, Kıbrıs kültürü halk dansları ve ot çeşitlerine ilişkin söyleşi yer aldı.

Festival alanında kurulan iki ayrı sahnede ülkeden altı, Türkiye’den bir grup konser verdi. Vantrolog kuklası, jonglör, illüzyon ve akrobasi gösterileri de yapıldı.

Bunun yanında, gün boyunca ücretsiz portre ve karikatür çizimi gerçekleştirildi; canlı heykeller, çiçek kostümlü göstericiler ve çeşitli sahne performansları izleyicilerle buluştu.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, belediye meclis üyelerine, belediye çalışanlarına, katılımcılara ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.