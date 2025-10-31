“Tatar’ın seçim yasaklarını delmesiyle ilgili dosya hala poliste”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Kanal Sim’de Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın isimli ‘Haber Toplantısı’ isimli programa katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CTP Milletvekili Solyalı, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde yaşanan yasa ihlallerinden hükümetin sürdürülemez yapısına kadar birçok konuda dikkat çekici açıklamalar yaptı.

“Dosya hala poliste”

Solyalı, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde “çok absürt” olayların yaşandığını dile getirdi. Kamu kaynaklarının kullanımı ve seçim yasaklarına uyulması konusunda hassas davrandıklarını ifade eden Solyalı, rakiplerinden de aynı duyarlılığı beklediklerini söyledi.

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bilgisi olmasına rağmen seçimden bir gün önce propaganda yasağının olduğu sürede Türkiye’de bir yayın kuruluşuna bağlanıp propagandanda yaptığını ve YSK’nın Tatar’ın seçim yasağını deldiği gerekçesiyle konunun polise iletilmesine karar verdiğini hatırlatan Solyalı, konuyla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Dosyanın halen poliste olduğunu vurgulayan Solyalı, “Bu işin takipçisiyiz. Şikayet kısmında devam edip etmeyeceğimizi değerlendireceğiz. Fakat bu sadece bizim şikayetimize bağlı bir soruşturma değil; aynı zamanda YSK’nın tespitine dayalı bir süreçtir.” dedi.

Solyalı, söz konusu dosyanın CTP’nin başvurusundan bağımsız olarak da Savcılığa iletilebileceğini kaydetti; “Parti içinde birkaç gün içerisinde gerekli değerlendirmeleri yapıp polisle irtibat kuracağız.” ifadelerini kullandı.

“Hükümet çoktan bitmiştir”

Açıklamalarının devamında hükümetin mevcut durumuna değinen Ürün Solyalı, koalisyon ortakları arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekti. “Hükümet bana sorarsanız çoktan bitmiştir.” diyen Solyalı, ortakların birbirlerine bakış açılarının bu gerçeği gösterdiğini belirtti.

Normal şartlarda bütçe tasarısının Meclis’e sunulması gerektiğini ancak hala getirilmediğini söyleyen Solyalı, “Bütçesini bile hazırlayıp Meclis’e getiremeyen bir yapıdan bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Solyalı, hükümetin Türkiye’den gelen destekle ayakta kalma umuduna da değinerek, “Türkiye’den birileri bizi yapıştırıp bu koltuklarda kalmaya devam ettirebilir mi diye düşünüyorlar. Fakat bu yetmeyecek.” diye konuştu.

“Kamu kaynakları dar gruplara sıkıştırıldı”

Son iki günde yayımlanan 400 sayfalık Resmi Gazete’de yer alan düzenlemelerin dikkat çekici olduğunu söyleyen Solyalı, “Bunlar içinde UBP’li bakan ve bürokratların yakınlarının faydasına olacak adımlar var.” diyerek tepki gösterdi.

T izinlerinden mal kiralamalarına, silah izinlerinden başka birçok alana kadar kamu kaynaklarının “çok dar gruplara sıkıştırıldığını” ifade eden Solyalı, hükümetin bu şekilde kamu çıkarına aykırı bir tutum sergilediğini dile getirdi.

UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal ile ilgili iddialar

Solyalı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal'a ilişkin iddialara da değindi. Hükümetin iç işleyişinde ciddi sorunlar bulunduğunu belirten Solyalı, “UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal Juju’nun hükümeti yönettiğine dair ortaya çıkan bilgiler ve veriler, hükümetin kendi içinde büyük sorunlara sebebiyet veriyor.” açıklamasında bulundu.. Toplumun bu durumu kabul etmediğini vurgulayan Solyalı, “Bu gerçeği herkes görüyor.” dedi.

“Bence hükümet 2026’nın ilk çeyreğini geçiremeyecek”

Hükümetin hazırladığı bütçe tasarısının Meclis’e gelmesiyle birlikte yoğun bir sürecin başlayacağını belirten Solyalı, hükümetin borçlanma politikalarına dikkat çekti.

“Bu yıl borçlanma üzerine borçlanma yapan bir Maliye Bakanlığı var.” diyen Solyalı, hükümetin sürdürülebilirliğinin de çok kolay olmayacağını söyledi.

CTP’nin hem sokakta hem Meclis’te baskı kuracağını vurgulayan Ürün Solyalı, “Erken seçimi yaptıracağız. Bence hükümet 2026’nın ilk çeyreğini geçiremeyecektir.” ifadelerini kullandı.