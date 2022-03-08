Tatar’ın karşılaştığı acı gerçek!

Bu konuya daha önce de değinmiştim…

Bir kez daha yazmakta fayda var…

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Türkiye, dış politikasında geçmişe dönüyor…

“Sıfır sorun”a oynuyor…

Rusya ve Ukrayna’nın her ikisi ile ilişkilerinin bozulmasını istemiyor…

Batı’yı da kızdırmak ya da küstürmek arzusunda olamaz…

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İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile hatta Ermenistan ve Yunanistan ile “canım, gülüm, arım, balım, peteğim” siyasetine geçmiş durumda…

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Bu arada Avrupa, Rus gazına bağımlı…

Ve bu durum, Rusya’nın en güçlü kozlarından biri…

İngiliz Başbakan Boris Johnson’a göreyse, “Avrupa olarak hayır Rus gazına bağımlı değiliz, 6’sı hazır, 6’sı ise hazır olacak şekilde, 12 gaz sağlama noktamız var” dedi…

Bunlar arasında büyük olasılıkla, Doğu Akdeniz’deki gaz rezervleri de bulunuyor…

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Ve yüksek olasılıkla, Doğu Akdeniz’deki gaz, Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak…

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Haliyle, Türkiye’nin “dostluk ve denge” içeren politikası içerisinde, “KKTC egemen eşit devlet olarak tanınmalıdır” şeklindeki söylem, kesinlikle rafa kaldırılmıştır.

Ve Ersin Tatar şu anda ya işsizdir, ya da “gel bakalım federal çözümün kucağına” durumunda kalacaktır!

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Egemen – eşit devlet saçmalığında ısrar edip, tüm Dünya’ya maskara olmaktan vazgeçmezse, yakın bir gelecekte bırakın bir daha cumhurbaşkanı aday olmamayı, görev süresi dolmadan kapı dışarı edilme olasılığı bile bulunmaktadır.

Acıdır ama gerçek bu ve yine acıdır ki bu gerçeği son günlerde Ersin beyin yüzüne yüzüne vurmaya başladılar…

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Kısacası, Ersin Tatar’ın “egemen eşit devlet” söylemi miadını doldurmuş bulunmaktadır…

Yıllardan beri ısrarla söylediğimiz de zaten buydu…

Türkiye’nin çıkarlarını etkileyen mevsimsel rüzgarlara karşı durabilmenin tek yolu, federal çözümde ısrarcı olmaktı…

Aylardır, “Yok, olmaz federal çözüm öldü” diyenler, ne acıdır ki şu anda sadece masgara olmuştur!

Hem de “alemin masgarası”…

Amerikan condomu!

Rusya’ya karşı savaşmak için Ukrayna’ya giden yabancı askerlere NATO üniforması dağıtıldığı iddia ediliyor…

Vay NATO vay!

Kışkırtıyor, gaz veriyor, sonra sadece üniforma, birkaç paket Amerikan sigarası, biri iki paket de condom ile idare ediyor…

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Bu günlerde herkes komplo teorisi yazıyor…

“Ukrayna şöyle, Rusya böyle, şu yüzden oldu, bu yüzden vurdu” falan diye…

Ben de iddia ediyorum ki; Rusya, Ukrayna’ya, Amerika ile danışıklı dövüş sonrasında girmiştir…

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Tıpkı 1955’ten, 1974’e kadar bizim Kıbrıs’ta yaşadıklarımız gibi…

Türkiye, 1974’te Kıbrıs’a çıkarma yaptığı için ambargo mu yemiştir?

Hadi oradan!

Türkiye, Kıbrıs’a, Amerika’nın müsaadesi olmaksızın asla çıkamazdı ve izinsiz çıkmamıştır!

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Ve ne ilginçtir…

Şu anda hastanede yatan ve bir an önce iyileşip aramıza katılmasını beklediğimiz dayım Erol Teralı anlatmıştı…

TMT’nin ilk grupları eğitim amacıyla Türkiye’ye götürüldüğü zaman, kendilerine NATO üniforması, daha doğrusu Amerikan askerlerinin büyük olasılıkla Kore’den kalan üniformaları, bir paket içerisinde dağıtılmıştı.

Ve o pakette, Amerikan sigarası, üniforma, bot falan yanında “baloncuk” da vardı.

Dayım, “kimimiz acil su torbası, kimimiz ise balondur demiştik… Sonra ne olduğunu anlatmışlardı. Ne bilirdik oğlum biz prezervatif nedir?” diye anlatmıştı…

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NATO yine devrede…

Dürtüyor, kaşıyor, karıştırıyor, savaştırıyor, condom ve keyif sigarası dağıtmayı da ihmal etmiyor!



NATO, EOKA’yı da TMT’yi de eğitti ve sonra bir birine saldırttı… Afganistan, Irak, Libya, Suriye’de yapılanlar farklı değildi… Ukrayna da pek farklı değil… Bu arada NATO’da hala askerlere yağışlı veya ıslak ortamlarda cep telefonlarını içerisine koyup, korusunlar diye condom dağıtılıyor. TMT’de ilk eğitime gidenlere de dağıtılmıştı… Bizimkiler ne olduğunu sonradan öğrenecekti…