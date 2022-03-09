Kapalı Maraş'ta "askeri bölge statüsünden çıkartıldığı" söylenen bir alan vardı ya, Resmi Gazete'de yayımlanmadı mı halen? Öylece kaldı!



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Büyükelçinin bisikletle gezdiği o açık caddelere Konya Belediyesi mi “bakarak” oluyor halen? Mağusa Belediyesi kendi kendine bakamıyor çünkü…



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“Ek mesailer” ödeniyor ya…

Bir de “eksik mesailer” hesaplansa ve Maliye’ye geri ödense rakam ne olur acaba?

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İnsanlar çalışırken sorumlulukları ve uzmanlıklarına göre maaş alıyor, hâlbuki emekli olduktan sonra ne sorumluluk kalıyor ne de kıdem! “Eşit emekliliğe eşit ücret” olsa, çok daha adil olmaz mı sistem?

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Asgari ücret arttığı zaman anında tüm fiyatlar aynı oranda artıyor. İşin aslı “alım gücü” geriliyor çoğu zaman… Daha fazla maaşımız oluyor ama daha az satın alabiliyoruz! Niye dolaylı vergiler kalkmıyor? Özellikle de iletişimde, akaryakıtta, seyrüseferde… Yoksulluğa karşı asıl haksızlık bu değil mi?



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Kıbrıs Cumhuriyeti’ne “Hava sahamıza kimse el uzatamaz” diyen kükreyen seçtirilmiş Başkan, Türkiye’ye niye seslenmiyor: “Hava sahamızdan geçen uçakların parasına kimse el uzatamaz.”

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Çavuşoğlu'nın “Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirilmesine karşıyız” sözünü okurken, ne düşündü bu ülkenin "ayrı" devletçileri?

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Bir sene geçti, panayır, şenlik, vali ziyareti, fidan dikimi falan derken “KKTC’nin tanınması” istenmedi mi halen?



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Özgürgün’den sonra Zorlu başkan da şunu der mi acaba:

“O purolar partinindi (!)”



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Pek çok insanın yüzüne bakarken yaşadığımız duygu halini Paulo Coelho anlatıyor: “Hissedilen her duyguya cümle kurulamıyor.”



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Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 27. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Kıbrıs Cumhuriyeti'nden giden sporcularımız madalya aldı, ne mutlu… Kıbrıslı Türk kızımız da "Türkiye" formasıyla yarıştı. Yeni siyaset dedikleri “ilhak” değilse, nedir ismi? Ya da “ilhak” nedir sahi?







