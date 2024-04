“Tarihsel yapılar, master plan ile canlanacak”

Çatalköy- Esentepe Başkanı Ceyhun Kırok, Çatalköy - Esentepe Bölgesi’nin dışarıdan göç alan bir bölge olduğunu ve bölgenin yapısal gelişiminin gün geçtikçe büyüdüğünü belirterek, bölgede trafik ve alt yapı sorunlarının da artış gösterdiğine dikkat çekti.

Çatalköy Esentepe Belediyesinin iki belediyenin birleşmesiyle oluşarak hizmet verdiğini ve diğer büyük şehirlere bakıldığında daha geniş bir alana hizmet götürdüğünü ifade eden Başkan Ceyhun Kırok, kentleşen, modern hayatın ve her türlü imkanın var olduğu bir belediye anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi.

Alagadi köyünün alt kısmında atıl durumda bulunan koyu düzenleyerek festival alanı olarak tasarladıklarını söyleyen Kırok, “Çatalköy Bölgesi’ne bir plaj girişimimiz vardır. Bölgede ulaşımı zor çok küçük bir koy kalmıştı. Oraya bir çalışma yaparak yolunu açtık. Projeyi Ailelerimizin denize gidebileceği bir plaj oluşturduk. Hedefimiz plaja 100 araçlı bir park yeri de yapmaktır.” diyerek belediyenin sahil bölgelerinde sürdürmüş olduğu çalışmaları da anlattı.

Kırok, Çatalköy bölgesinde inşaatı bitmek üzere olan yeni okul projesi hakkında bilgi vererek, yeni binanın Eylül aynında açılacağını söyledi. Belediyenin mali durumunun da büyük ölçüde iyileştiğini belirten Kırok, bu yılın bitimi ile birlikte tüm borçların kapatılacağını ve önümüzdeki iki yıl içerisinde de daha büyük projelerin hayata geçeceğini müjdeledi.

Sivrisineklerle ilgili şikayetler konusunda konuşan Kırok, kimyasal değil, biyolojik bir mücadele yöntemi uyguladıklarını vurguladı.

Çatalköy- Esentepe Başkanı Ceyhun Kırok, Kanal Sim ekranlarında Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs programına katılarak gazeteci Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı.

“Master planı üzerinde çalışıyoruz”

Başkan Ceyhun Kırok bölgede bulunan tarihsel yapılara ilişkin belediyenin çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, tarihi mekanların işletme şeklinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Başkan Kırok belediye olarak Master Planı üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu planla birlikte yaşanan sorunlara çözüm bulunabileceğini kaydetti.

Kırok, “Master Planı üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu planla birlikte önümüzdeki on yılı planlıyoruz. Planımızda gezilip görülecek noktalardan alt yapı çalışmalarına, yeni otellerimizin konuşlanmasına varana kadar her şeyi planlamaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği projeleri ile ilgili Brüksel’e bir ziyaret gerçekleştirdim. Bu konuyu ciddi şekilde masaya yatırdık. Önümüzdeki on yıl için bölgemizi nasıl kalkındırabiliriz diye çalışıyoruz. Bu çalışmamızda tarihi yerlerin de çok büyük bir yeri vardır.” dedi.

Kırok şöyle deva etti:

“Bu konuda bir müjde de verebilirim. Bölgemizdeki 2 tane atıl durumda bulunan ve şu anda yıkılmak üzere olan bir manastır ve kilisenin ortak işbirliği ile kültürel miraslara sahip çıkılması ile ilgili bir ihaleye çıkıldı. Burada bizim girişimlerimiz de çok etkili oldu. Biz bunları tekrardan hayata döndürmek istiyoruz. Bugünkü şartlarda bu alanları ziyaret etmek de çok zor. Bakımları tam değil, ziyaretçiler hafta sonları geldiğinde buraları kapalı buluyor. Memur mantığıyla tarihi yerlerin idare edilmesi mümkün değildir. Burada yapmamız gereken ciddi anlamda master planıyla bunların işletme şeklini dahi 12-16 saat açık olabileceği bir imkân sunmamız lazım.”

İki borçlu belediye devraldıklarını anımsatan Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok:

“Yılsonu tüm borçlar kapatılacak daha büyük projeler hayat bulacak”

Belediyenin mali durumunun da büyük ölçüde iyileştiğini belirten Kırok, bu yılın bitimi ile birlikte tüm borçların kapatılacağını ve önümüzdeki iki yıl içerisinde de daha büyük projelerin hayata geçeceğini müjdeledi.

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yaşanılan ve yaşanması muhtemel su sorunlarına karşı Çatalköy bölgesinde alt yapısı tamamlanan yeni bir kuyu çalışmasına başladıklarını, Beşparmak bölgesine ise 500 tonluk yeni bir su deposunu bitirmek üzere olduklarını paylaştı. Bahçeli köyüne de su konusunda gerekli çalışmaları yaptıkların ifade eden Kırok, Karaağaç ve Esentepe Bölgesi’ne de 2 tane 300 tonluk depo yapımı çalışmalarına da başladıklarını duyurdu.

Kırok şöyle devam etti:

“Oradaki suyu tekrardan gün yüzüne çıkardık. Ve şimdi oradan Bahçeli bölgesine üç buçuk kilometrelik dağ yamaçlarından bir su hattıyla bölgeyi besleyeceğiz. Bu yeterli mi? Yine yeterli olmayacaktır. Karaağaç bölgesine ve yine Esentepe bölgesine de iki tane üç yüz tonluk depoya ihtiyacımız vardır. Şu anda da bunların çalışmasını yapıyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Türkiye'den gelen su hatlarının sadece bir gün elektrik kesintisinden veya herhangi bir arızadan dolayı su bölgeye gelmediği anda tüm hatlar boşalıyor, tüm evlerin depoları boşalıyor ve tekrardan bu hattın yani yirmi dört saat sonra motorların devreye girmesiyle birlikte hatların dolması iki günlük bir zaman alıyor. O yüzden de bu su kesintileri maalesef ciddi anlamda bizi etkiliyor, etkileyecektir de. Biz belediye olarak nasıl bir önlem aldık? Su tüketimini minimuma indirmek için her 10 tonda bir fiyatlandırma yaptık. İlk 10 ton 19 lira, ikinci 10 ton 21 lira, üçüncü 10 ton 25 lira gibi ve 50 tonun üzerinde de çok ciddi bir rakam koyduk ki havuz kullanımlarına veya sadece bahçe için bu suların kullanılmaması, kuyusu olan evlerin kendi kuyularını kullanması veya taşıma suyla havuzlarını doldurmaları gerektiğini anlattık. Bunun da faydasını gördük. İyi ki böyle bir karar aldık. 50 tonun üzerinde tüketim ciddi bir rakama denk geldiği için tercihleri tankerler oluyor.”

“Ailelerimizin denize girebileceği plajlar oluşturduk"

Kırok şöyle devam etti:

“Yine Çatalköy bölgesine bir yeni plaj girişimimiz var. Orada da Üçmil diye bilinen Kratos'tan sonra Dayana plajından önce ikisinin arasında çok küçük bir koy ulaşımı zor olduğu için de kimse erişemedi bu kadar zamandır. Oraya bir çalışma yaptık, yolunu açtık, aşağıya indik. Şu anda da projeyi geliştirip, park yerleriyle halkın rahatlıkla denize girebileceği bir mekan yaratmaya çalışıyoruz.”

“Daha büyük projeleri hayata geçireceğız”

Kırok, borçlarla ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir yıl içerisinde borçlu birleşen iki belediyenin borçlarının çok büyük kısmını özellikle mahkemelik olan 16 borcun 9 tanesini tamamen kapattık. 7 tanesiyle ilgili ufak tefek anlaşmazlıklar olduğu için ya mahkemenin alacağı kararı bekleyeceğiz veya anlaşıp onları da kapatacağız. İhtiyat Sandığı, sigorta ve vergi borçları vardı. Vergi borçlarını tamamen kapattık. Önümüzdeki 2 yılda da çok ciddi yatırımlarımız olacaktır.”

Sivrisineklerle mücadele… “Kimyasal ilaçlamaya karşıyız”

Kırok, konuşmasına şöyle devam etti:

Biz her yıl aldığımız tekliflerle bir firmayla anlaşıp sürekli şekilde bölgenin gelen her telefonuna günübirlik müdahale etmeye çalışıyoruz. En kötü ihtimalle bir gün sonra ilaçlama rutin bir şekilde yapılıyor. Duran sular ilaçlanıyor, lavra dönemi ilaçlanıyor, evlerin bahçelerine kadar halkımıza bu hizmeti ücretsiz veriyoruz. Tani bugün bizi arayan bir vatandaş bahçesinde herhangi bir şekilde bir ilaçlama istiyorsa biz hemen o günden bu konuya müdahale ediyoruz. Bu konuda da 365 gün bizimle birlikte çalışan iki tane ekip vardır. Bir tanesi Esentepe bölgesinde, bir tanesi Çatalköy bölgesinde ve gelen şikâyetleri günübirlik yönlendiriyoruz. Ama bu konuda şunu söyleyeyim. Halkımızın eski dönemlerde alıştığı bir ilaçlama sistemi vardı. Gece oldu mu bir aracın arkasında bir tane makine çalışıyor ve bütün sokakları ilaçlıyor. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Biz biyolojik ilaçlarla mücadele ediyoruz. Ve etkisi kimyasala göre çok daha düşüktür. Şunu unutmamamız gerekiyor. Kimyasal ilaçlar, hava zerrecikleri içerisinde yaklaşık 40 dakika havada kalabilen ve soluduğumuz zaman ciğerlerimize çektiğimiz bir zehirdir. Biyolojik ilaçlamayı sürekli yapıyoruz, kimyasal ilaçlamaya da karşıyız. Yurt dışından gelen zaman zaman konuştuğum misafirlerle sivrisinek ısırdığı zaman mutlu oluyorlar. Diyor ki demek ki kimyasal ilaçlama yoktur ki hayattadır bu sinek ve beni ısırıyor. O yüzden şunu da bilmemiz gerekiyor. Evet katılıyorum, rahatsız oluyoruz. Biz de rahatsız oluyoruz ama evlerimizin içine kadar kimyasal ilaçlamanın bize verdiği zararlar çok daha büyüktür. Bölgedeki kanser vakaları zaten aldı başını gidiyor. “