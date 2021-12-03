Tabipler Birliği: “Pandemide alarmlar çalıyor!”

COVID-19 salgınında en zor dönemde olunduğunu ifade eden Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, salgını kontrol etmek, günlük vaka sayılarını sınırlamak için tedbirlerin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Aşıların korunaklı olduğunun ifade edildiği açıklamada, hem hükümete hem de vatandaş ile işletme sahiplerine çağrı yapıldı.

“Denetimleri sıkılaştırın ve bazı kısıtlamalara gidin” denilen açıklamada, ülkedeki vaka sayılarının sınırlanabileceği çözüm önerileri de sunuldu.

Günlük vaka sayılarının 200-300’lerde olduğu, Acil Durum Hastanesi’nin dolmak üzere olduğu, yoğun bakımdaki hasta sayısının sağlık sisteminin sınırlarını zorladığı ve yoğun bakım hastalarına yatak bulma problemiyle karşı karşıya olunduğunun belirtildiği açıklamada, “Pandemide alarmlar çalıyor” denildi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

“COVİD-19 pandemisi ülkemizde etkisini göstermeye başladığından bu yana en zor dönemdeyiz. Vaka sayıları günlük 200-300’lerde. Acil Durum Hastanesi dolmak üzere, yoğun bakım hasta sayısı sağlık sisteminin sınırlarını zorlamakta ve yoğun bakım hastalarına yatak bulma problemiyle karşı karşıyayız.

Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya yönelik girişimde bulunsak da vaka sayılarını kontrol altına almak için adım atılmadığı takdirde yeterli yoğun bakım hizmeti verilmesi mümkün olmayacaktır. Salgını kontrol etmek için, günlük vaka sayılarını sınırlamak için tedbirleri artırma zamanı geldi de geçiyor bile.

Hükümete çağrımız

Bu amaçla hükümet edenlere açık çağrımızdır, denetimleri sıkılaştırın ve bazı kısıtlamalara gidin. Denetlenmeyen kuralların anlamı olmadığını, kural yazmanın uygulamadıktan sonra anlamı olmadığını hatırlatırız. Bulaşmanın daha kolay olduğu kapalı alanlarda kuralları sıkılaştırıp denetimleri artırınız. Aşısız kişilerin, güncel COVID-19 testi bulunmayanların kapalı alanlara girişlerini yasaklayınız ve bunları denetleyiniz.

Yeni COVİD-19 varyantı olan “omikron” için gelişmeleri yakından takip edin ve durum netleşene kadar ülkeye girişlerde çift PCR veya izolasyon uygulayın. Halk sağlığı için karar almaktan çekinmeyin, aldığınız kararların uygulanmasını sağlayın.

Devlet hastaneleri ve Acil durum hastanesinde tedavi alan hastalar için kullanılacak ilaç ve malzemelerde eksiklikler artarak devam etmektedir. Hekimler tedavi sürecinde çaresiz kalmakta, eksiklikler nedeniyle ideal sağlık hizmeti sunumunda sorunlar yaşamaktadır. Yöneticilerimizin hastalarımız mağdur olmadan bu eksiklikleri ivedilikle gidermesi en önemli görevlerindendir.

İşletme sahipleri de üzerine düşeni yerine getirerek, iş yerlerinde pandemi koşullarına uygun ortamı sağlayarak, işletmelerine girişte kuralları denetlemeli ve aşısız veya COVİD-19 testsiz bireyleri işletmelerine almamalıdırlar.

Halkımıza çağrımız

Halkımıza da açık çağrımızdır;

COVID-19 belirtilerini biliniz.

Herhangi bir COVID-19 belirtisi hissetmeniz durumunda vakit kaybetmeden PCR testi yaptırınız.

Geçerliliği kabul görmüş COVID-19 aşıları ile aşılanınız. Eksik aşınız varsa tamamlayınız.

Kurallara uyunuz: Maskenizi doğru takınız, fiziksel mesafeye uyunuz, bulunduğunuz ortamları havalandırınız, kalabalıklardan uzak durunuz.

Aşılar bizi korur

Etrafta dolaşan aşı hurafelerine itibar etmeyiniz. Uluslararası onay almış aşılar güvenlik testlerinden geçmiş ve kullanım onayı almış, etkinlik/güvenilirlikleri ile ilgili birçok bilimsel makale yayınlanmıştır. Yoğun bakım aşısız hastalarla doludur. Aşısız kişiler bu hastalığı daha ağır geçirmektedir ve viral yükleri daha fazla olduğu için bulaştırma riskleri de daha fazladır.

Eğer;

Tek doz aşı olmuşsanız, ikinci doz aşınızı yaptırarak tam aşılı olunuz.

Daha önce 2 doz Sinovac aşısı olmuşsanız ve son dozunuzun üzerinden 3 ay geçmişse, kendinizi aşısız kabul edip, 1 ay ara ile 2 doz Pfizer/Biontech aşısı olunuz.

2 doz Pfizer/Biontech aşısı veya 2 doz Astra Zeneca aşısı olmuşsanız, 6 ay sonra tekrar hatırlatıcı doza (rapel) ihtiyacınız vardır.

Janssen (Johnson&Johnson) aşısının tek dozundan 2-3 ay sonra tekrar aşılanmanız uygundur.

Bizim çocuklarımızın da korunmaya hakkı var

12 yaş üstü çocuğunuza 2 doz Biontech aşılarını yaptırınız. Çocuklar da COVID-19 hastalığını ağır geçirebilir.

Artık biz de 5 yaş üstü çocuklarımızı bu yaş grubuna özel üretilmiş düşük dozlu Pfizer/Biontech aşısı ile aşılamaya başlamalıyız. Bizim çocuklarımızın da korunmaya ihtiyacı ve hakkı olduğunu hatırlatırız.

Sağlık sistemimiz alarm vermekte, artan hasta sayısı gün geçtikçe sağlık sisteminin sınırlarını zorlamaktadır. O nedenle kurallara uyup aşılarınızı yaptırınız.

Sağlık Bakanlığı’nı birlikte çalışmaya, tedbirleri ve denetimleri sıkılaştırmaya davet ediyoruz.

Yarın çok geç olmadan, harekete geçmek hepimizin faydasınadır.