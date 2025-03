Tabipler Birliği: “Down sendromlu bireyler için eşitlik, sağlık ve eğitime erişim haktır!”

Tabipler Birliği, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, Down sendromlu bireylerin sağlık, eğitim ve sosyal hayata eşit katılım haklarını vurgulamanın, farkındalık yaratmanın ve mevcut eksiklikleri dile getirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Tabipler Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, öncelikle, gebelikte Down sendromu tarama testlerine herkesin kamusal sağlık sistemi içinde eşit ve ücretsiz erişiminin sağlanmasının zorunlu olduğunu ancak ülkede devlet tarafından sunulan etkin ve ücretsiz bir gebelik tarama programı bulunmadığını ifade etti.

Bu eksikliğin, ekonomik gücü yetersiz ailelerin gerekli testleri yaptıramamasına ve gebelik sürecinde tanı alıp bilimsel temellere dayalı bir karar verme hakkından mahrum kalmasına neden olduğunu belirten Dalkan, Down sendromu taramalarının tüm anne adaylarına ücretsiz sunulması gerektiğini vurguladı.

Down sendromlu çocukların doğduklarında yalnızca ailelerinin çabalarıyla değil, devletin sağladığı kapsayıcı, nitelikli, erişilebilir ve ücretsiz eğitim olanaklarıyla hayata hazırlanması gerektiğine işaret eden Dalkan, "ne yazık ki, ülkemizde Down sendromlu bireyler için yeterli, donanımlı ve ulaşılabilir özel eğitim kurumları ve destek programları bulunmuyor" dedi.

Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel eğitim merkezlerinde haftada yalnızca iki gün eğitim verilmesinin "bilimsel olarak yetersiz ve kabul edilemez" olduğuna dikkati çeken Dalkan, erken başlanan ve her gün verilen eğitim ve doğru destekle Down sendromlu bireylerin bağımsız ve üretken bir yaşam sürerek, topluma kazandırılabileceğini kaydetti.

Dalkan, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak yetkililere, gebelikte Down sendromu tarama testlerinin devlet tarafından ücretsiz sunulması, Down sendromlu bireyler için devlet tarafından yeterli, erişilebilir, her gün ve nitelikli özel eğitim kurumları oluşturulması ve bu bireylerin topluma tam katılımını sağlamak için hem çocukları hem de ailelerini kapsayan sosyal destek mekanizmaları hayata geçirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Down sendromlu bireylerin, toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Dalkan, “Onların haklarına saygı duymak, etkin eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerini sağlamak ve koruyucu önlemleri gebelikte almak en başta Sağlık ve Eğitim’den sorumlu bakanların ve hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.