Sudan’da mahsur kalan tek KKTC vatandaşı kurtarılmayı bekliyor

Batuhan BORAKAN

Sudan'da ülkeyi yöneten generaller konseyindeki iki askerin anlaşmazlığa düşmesi sonucu 15 Nisan’da başlayan çatışmalarda binlerce insan öldü, on binlerce insan yaralandı. “KKTC” hariç pek çok ülke, Sudan’da bulunan yurttaşlarını tahliye edebilmek için seferber oldu.

Sudan’daki çatışmalar nedeniyle, ülkede mahsur kalan tek KKTC vatandaşı olan Mensur Kaya, “devletin” yardımını bekliyor…

Kaya’nın durumuna ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan abisi Murat Kaya, çalışmak için Sudan’a giden kardeşinin bölgede mahsur kaldığını söyledi, çatışmanın 20’inci gününde kardeşinin yardım çığlıklarını kimsenin duymadığını ifade ederek Dışişleri Bakanlığı’nın Kaya ile sadece bir kez iletişime geçtiğini belirtti.

Kaya, kardeşinin ne zaman kurtarılacağı konusunda hükümetten bir türlü bilgi alamadığını ifade ederek, “Kardeşimin ailesi de iyi değil. Mensur’un eşi çocuklarına psikolog arıyor hükümet böyle bir yardımda bile bulunmadı” dedi.

Kaya, “Mensur’a Dışişleri Bakanlığı tarafından valizini hazır tut her an her şey olabilir denildi fakat tarih verilmedi. Devletin askerinin kardeşime zarar vermeyeceğini biliyoruz fakat karşı taraf yağmacı pozisyondadır biz onlardan korkuyoruz” dedi.

Abi Murat Kaya, “Önemli olan devlet yağmacılara ne kadar engel olabileceğidir, kardeşimin kendini savunabilecek bir pozisyonda değildir, en kısa sürede sağ salim kardeşime kavuşmayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Murat Kaya, “Hükümetten tek beklentimiz bir an önce diplomatik girişimlerde bulunulup kardeşimi adaya getirmesi” dedi.

“Hükümetten tek beklentimiz bir an önce diplomatik girişimlerde bulunulup kardeşimi adaya getirmesi”

Sudan’da 15 KKTC vatandaşı olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne süren Kaya, yalnızca kardeşi Mensur Kaya’nın KKTC vatandaşı olduğunu söyledi, “Hükümet yardım bekleyen, imkansızlıklar içerisinde olan bir vatandaşını gerekli girişimleri yapıp güvenli bir şekilde adaya getirmeyi başaramıyorsa kendimizi devlet olarak bir daha gözden geçirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Kaya, “Girişimde bulunulmadı, pasif kalındı demek istemiyorum fakat hiçbir bakan veya bürokrat bizi arayarak bilgi vermedi, destek olmadı. Belki girişimde bulunulmuştur ama hükümetin bize bilgi vererek oradaki sürecin nasıl ilerlediğine dair bizi aydınlatarak rahatlatması gerekir ki bizde başka duyumlara inanmayalım” ifadelerine yer verdi.

“Hükümetin bu tavrı bizi herhangi bir girişimde veya atılımda bulunmadıkları hissiyatına sokuyor” diyen Kaya, “Gazetelerden duymak değil devletin psikolojimizi göz ardı etmeyip yanımızda olmasını istiyoruz” dedi.

Murat kaya, “Yeri geldiğinde bir oy için Lefkoşa’dan Karpaz’a gelip oy isteyen hükümet yetkilileri, bugün sıkıda olan, canı tehlikede olan vatandaşının da yanında durabilmeli”dedi.

“Her telefonda ulaşamadığımızda acaba bir şey mi oldu diye kaygılanıyoruz”

Murat Kaya, Sudan’da mahsur kalan kardeşine her zaman ulaşıp bilgi alamadıklarını ifade ederek, “Her telefonda ulaşamadığımızda acaba bir şey mi oldu diye kaygılanıyoruz, annem kalp krizi geçirecek durumda, Mensur’un çocukları acil psikolojik destek alması gerekiyor ve eşine de gerekli bilgilerin hükümet edenler tarafında verilmesi gerekiyor ” dedi.

“Kardeşim ölürse cenazesine hiçbir hükümet yetkilisi gelmesin”

Murat kaya, “Kardeşim ölürse cenazesine hiçbir hükümet yetkilisi gelmesin” dedi.

Kaya, “Devlet olmak vatandaşının cansız bedenini getirmek değil, marifet vatandaşını sağ salim ülkesine getirmektir” şeklinde konuştu.

“Ben kardeşimi burada canlı görmek istiyorum” diyen Kaya, hükümet yetkililerinden maddi hiçbir yardım istemediklerini yalnızca Mensur Kaya’nın getirilme durumuyla ilgili gerekli bilginin kendilerine aktarılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı: “Tahliye için gerekli girişim başlatıldı”

Dışişleri Bakanlığı önceki gün çatışma bölgesinde mahsur kalan Mensur Kaya ile ilgili yaptığı açıklamada, tahliye işlemi için gerekli girişimin başlatıldığını açıklamıştı:

“Sudan Cumhuriyeti’nde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren şiddetli çatışmalar sürmektedir. Sudan’da bulunan ve Bakanlığımız ile temas eden bir vatandaşımızın durumu ilk günden bu yana yakından takip edilmektedir.

Bakanlığımız ilk andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçiliği ile temasa geçerek vatandaşımızın bulunduğu durum ve yer ile ilgili bilgi vermiş ve tahliye için gerekli girişimler başlatılmıştır. Bakanlığımız Müsteşarı başta olmak üzere vatandaşımız ile temas sürdürülmektedir.

Vatandaşımızın tahliyesinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda gerek Bakanlığımız gerekse Ankara Büyükelçiliğimiz her türlü çabayı sürdürmeye devam etmektedir” ifadelerine yer vermişti.”