Soykurt’un kaleme aldığı “Ali’nin Sihirli Kalemi” kitabı, Yakın Doğu Üniversitesi Kültür Yayınları etiketi ile yayımlandı

Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un, kanser hastalığı ile mücadele eden çocuklara yaşam umudu ve motivasyonu sağlamak amacıyla kaleme aldığı “Ali’nin Sihirli Kalemi” kitabı geniş katılımlı bir etkinlikle tanıtıldı. Lefkoşa’daki TAŞEV Butik Otel avlusunda tanıtılan kitabın tüm geliri Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı’na (CENGO-V) bağışlanacak. Etkinlik, çocuklar başta olmak üzere pek çok davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kokteyl ile başlayan etkinlikte, Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (CENGO-V) Kurucu üyelerinden ve aynı zamanda kitabın sponsorlarından Magic Touch Direktörü Özlem Özbekoğlu ve CENGO Vakfı Kurucu Başkanı Özge Özbekoğlu birer açılış konuşması yaptı. Etkinliğin başında söz verilen çocuklara gerçekleşmesini istedikleri dilekleri soruldu. Çocukların dilekleriyle duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, kitabın yazarı Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt da kitabın ortaya çıkış serüvenini anlatan bir konuşma yaptı ve ardından kitap imzasına geçildi.

Etkinliğin sonunda, çalışmalarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’a, kitabın çizimlerini yapan, illustrator Mariya Goltseva, grafik tasarım ve düzenleme desteğini üstlenen Magic Touch’a Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı tarafından plaket takdim edildi.

Özlem Özbekoğlu: “Bir sonraki projemizde çocukların boyamalarından oluşan sergi açacağız”

Vakfın kuruluş amacının tüm çocukları yaşatmak olduğunu ifade eden Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (CENGO-V) Kurucu üyelerinden Magic Touch Direktörü Özlem Özbekoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt ile ikinci kez benzer amaçlarla bir kitap çalışmasında bulunduklarını belirtti. Özbekoğlu, “2015 yılında bugünlere geleceğimizi bilmeden kitap gelirimizi kanserli çocuklara bağışlamıştık. Bugün sevgili Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt ile ikinci projemiz bu, bugün de aynı amaç için buradayız. Biz yaşadığımız her şey için teşekkür ediyoruz, duyarlılığı, ince düşüncesi için sevgili arkadaşımıza çok teşekkür ederiz” dedi. Özbekoğlu, bir sonraki projede; etkinlikte çocukların boyadığı kartlardan oluşan bir de sergi açacaklarını ifade etti.

Özge Özbekoğlu: “Çocukların gülmesi için çalışmaya devam edeceğiz”

Vakfın çocukların gülümsemesi üzerine kurulduğunu ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini belirten CENGO Vakfı Kurucu Başkanı Özge Özbekoğlu, vakıf çalışmaları arasında bitirdikleri iki çocuk parkı projesi bulunduğunu, üçüncü park için ise çalışmaların başladığını ifade etti. Açılışta konuşan Özbekoğlu, bu gibi anlamlı çalışmalarla çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. “Sevgili Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt böylesine anlamlı bir projesini bizimle paylaşmayı seçti, ona çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Soykurt: “Kitabın tüm çocuklarımıza umut olmasını dilerim”

Tanıtım etkinliğinde konuşan “Ali’nin Sihirli Kalemi” kitabının yazarı Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, yaşam yolculuğunda kanseri deneyimlemiş veya deneyimlemekte olan tüm çocuklara adanan bu kitabı yazarken birçok duyguyu bir arada yaşadığını belirtti. Kitabın yazımında uzun ve çok boyutlu öğrenmelerle dolu bir süreçten geçtiğini ifade eden Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, “Elimdeki kalemin gücüne güvenerek, aldığım eğitimler, gözlemlerim, acı tatlı deneyimlerin bana kattıklarına güvenerek bu çocuk kitabı için yola çıktım” dedi. Kitap yazım aşamasında kitabın içerik onayı için uzman görüşleriyle hareket ettiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Soykurt, bu kişilerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanarak, bilimsel ve psikolojik araştırmalarla bu süreci tamamladığının altını çizdi. Kendisine bu süreçte destek veren Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e, Prof. Dr. Sabri Koç’a, Prof. Dr. Rüveyde Bundak’a, Mariya Goltseva’ya, Magic Touch Ailesi’ne, ailesine ve Psikolog Selen Üstüner’e ayrıca teşekkür eden Soykurt, “Kitabın basımında bana destek veren Yakın Doğu Üniversitesi Kültür Yayınları’na, Cyprus Printing Global’e ve Magic Touch’a çok teşekkür ederim” dedi.

Kitapta, çocuk kanserleriyle ilgili farkındalık yaratmak adına küçük bir erkek çocuğu konu aldığını, belirten Yrd. Doç. Dr. Soykurt, “Bu mutluluk üzerine, moral verme, umut olma üzerine yazılmış bir kitap… Herşeye, herkese teşekkür eden, morali çok yüksek, yaşamayı çok seven Ali, aslında çevresindeki tüm çocuklara umut, dostluk, paylaşma ve teşekkür gibi yaşamsal değerleriyle ilgili mesajlar veriyor. Mutluluk, hayata yeniden başlama, kararlı duruş, olumlu düşüncelerle, bunları yansıtmak için kaleme aldığım kitabın tüm çocuklarımıza umut olmasını, kalplerini sıcacık duygularla doldurmasını dilerim” dedi.

Kitabında konu aldığı karakterin Ali isimli bir erkek çocuğu olduğuna da değinen Yrd. Doç. Dr. Soykurt, “Ali, aslında tüm erkek çocuklarının olması gerektiği gibi duygularını kolayca ve olduğu gibi ifade edebilen, ağlayabilen, teşekkür edebilen, dostluğunu yalın ve samimi bir şekilde ifade eden içimizden biri. Erkek çocuklarına toplum olarak duygusal olarak yüklediğimiz sorumlulukların mesajını taşıyan bir karakter” dedi.

Mehmet Soykurt: “Yakın Doğu Ailesi, toplum yararına yapılan tüm çalışmalara her zaman destek veriyor”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Oluşum Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt etkinlikte yaptığı konuşmasında, “Uzun yıllardır yaptığı her işe kalbini ve yüksek sorumluluk bilincini koyarak hareket eden Yazar Soykurt’u kutladı ve Yakın Doğu ailesinin toplum yararına yapılan tüm çalışmalara her zaman destek verdiğini ifade etti. Kanser nedeniyle sevdiklerini kaybedenlere, sağlık sorunu yaşayanlara, başta anneler olmak üzere sabır ve şifa dileyen Soykurt, anlamlı projelerle çocukların hayatına renk katan CENGO Vakfı’na teşekkür etti. “Hayat her şeye rağmen devam ediyor, yaşama sımsıkı tutunarak ve her şeyin düzeleceğine inanarak yolculuğumuza devam etmeliyiz” dedi.