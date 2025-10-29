Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, Değirmenlik bölgesinde yürütülen sondaj çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

“Değirmenlik bölgesindeyiz, Hilarion Kireçtaşında ilerliyoruz. 200 metre kazı yaptık. Üstüne 15 metre de Lapta grubundan Sevilitepe Formasyonunda kazı yaptık. Ezik zona rastlamadık. Kireç taşının kalınlığı 300 metre olsa onu da kazardık” dedi.

Albayrak, “Dairemizin sondaj şubesi tecrübeli ve bilgili. Hidrojeoloji şubesi sondajın yapılacağı yeri belirlerken hep doğru noktayı bulmakta” ifadelerini kullandı.

“Sondaj ekipmanı ile güçlendirilsek magmayı bile deleriz. Destek bekliyoruz, bütçe istiyoruz” diyen Albayrak, Değirmenlik Belediyesi’ne şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Albayrak, verim miktarının Daire’nin deneme ekibi tarafından kuyunun en az 72 saat boyunca çalıştırılmasıyla belirleneceğini belirterek, “Yerel kaynak ve yerel yönetimlerin suya sahip çıkması önemli” dedi.