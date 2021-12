Sinemanın güzelliği 21. kez Eskişehir’de beyazperdeye yansıyacak

Türkiye’de üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj festivali olan ve öğrencisinden öğretim elemanına, festivale gönül vereninden sinemacısına kadar herkesin ortak katkısı ile düzenlenen Eskişehir Uluslararası Film Festivali bu yıl 21.kez sinemayı ve sinemacıyı Eskişehirlilerle buluşturacak. “Sinema Günleri” olarak başlayan ve kısa zamanda üniversitenin sınırlarını aşıp tüm Eskişehir’in heyecanla beklediği bir festivale dönüşen, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Anadolu Üniversitesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen

EFF, 3-11 Aralık tarihleri arasında birçok farklı etkinliğin yanısıra Türkiye’den ve dünyadan kısa,belgesel ve kurmaca uzun metraj filmlerden oluşan güzel bir seçki sunuyor. Doç. Dr. S. Serhat Serter’in yönetmenliğinde gerçekleşecek festival Covid-19 pandemisi nedeniyle verdiği zorunlu aranın ardından ilk kez yüz yüze gerçekleşecek. EFF sinemaseverlere ve üniversite öğrencilerine gösterimi yapılan filmlerin yönetmenlerinin ve usta sinemacıların içinde bulunduğu söyleşilerin ve sinema derslerinin yer aldığı zengin bir program sunacak. Geçmiş yıllarda da olduğu üzere bu yıl da festival, yeni filmleri ve yönetmenleri keşfetmeyi, filmlerin yaratıcıları ile buluşturmayı, sinema üzerine düşündürmeyi hedefliyor.

20 ülkeden filmler sinefillerle buluşacak

Sunuculuğunu oyuncu Sermet Yeşil’in üstlendiği festivalin açılış gecesinde Sinema Anadolu pek çok ünlü konuğa ev sahipliği yapacak. Bu sene İspanya, İzlanda, Ukrayna, Kosta Rika, Hırvatistan, Malta, Meksika, Avusturya, Japonya, İran, Fransa, Çad, Danimarka, Çekya, Hindistan, Birleşik Krallık, ABD, Venezuela, Almanya, Türkiye’den filmlerle izleyiciyi buluşturacak festivalde, açılış filmi yönetmen Almadovar’ın ParallelMothers (2021)başta olmak üzere, Kaçış/Flee (2021), Clara Sola (2021), Özel/The Special (2021) ve Stop-Zemlia (2021) filmlerinin de Türkiye prömiyeri festivalde gerçekleşecek. Festival filmleri Sinema Anadolu ve Özdilek AVM Cinetime salonlarında takip edilebilecek. Festival afişleri ise bu yıl usta fotoğraf sanatçısı Tamer Yılmaz’ın imzasını taşıyor.

Onur Ödülleri yönetmen Erden Kıral ile oyuncu Nur Sürer’e takdim edilecek

Sinemamıza Bereketli Topraklar Üzerinde, Ayna, Dilan, Hakkari’de Bir Mevsim, Mavi Sürgün gibi eşsiz filmler kazandırmış usta yönetmen Erden Kıral, bu sene festivalin onur ödülünün sahibi oluyor. Onur ödülü alacak diğer isim ise deneyimli oyuncu Nur Sürer.

Prof. Dr. Kadir Beycioğlu ve oyuncu/seslendirme sanatçısı Tijen Par’a Emek Ödülü

Bu yıl aramızdan ayrılan Prof. Dr. Kadir Beycioğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesiydi. Yıllarca Adana Altın Koza Film Festivalinin direktörlüğünü yapan Beycioğlu sinemaya emek vermiş önemli isimlerden biriydi. Emek ödülünü alacak bir diğer isim ise tiyatro ve sinema oyuncusu, usta seslendirme sanatçısı Tijen Par olacak. Çok sayıda tiyatro oyununda ve sinema filminde oyuncu olarak yer alan Par, başta Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray olmak üzere pek çok kadın oyuncunun performansına sesiyle anlam kattı.

1964’te Ertem Eğilmez ve Nahit Ataman tarafından kurulan ve Ssenarist, yapımcı ve yönetmen Ertem Eğilmez ile özdeşleşen Arzu Film, Yeşilçam’ın unutulmaz pek çok filmine imza atmıştır.

Sinema Kültürüne KatkıYarışması buyıl da yapılıyor

Üniversite kimliğinin baskın ve belirleyici olduğu EFF’nde bu kimliğin bir uzantısı olarak bu yıl da Sinema Kültürüne Katkı Yarışması düzenleniyor. Sinema alanında en iyi kitap ve makalelerin seçileceği yarışmanın jürisinde senarist, yönetmen, oyun ve köşe yazarıIşıl Özgentürk, Prof. Dr. Senem DuruelErkılıç, Prof. Dr. Hakan Savaş, Dr. Öğr. Üyesi Murat Tırpan ve eleştirmen, yazar, yönetmen Vecdi Sayar yer alıyor.

Bu yıl festivalde “Yılın Performans Ödülleri” “Bir Nefes Daha” filmindeki rolüyle Hayal Köseoğlu’na ve “Cemil Şov” filmindeki rolüyle Ozan Çelik’e verilecek.

Festivalin vazgeçilmezlerinden Sinema Dersleri

Festivalin vazgeçilmezlerinden biri olan sinema derslerinde bu yıl da alanında fark yaratan isimler ilginç konularla, başta sinema ve televizyon öğrencileri olmak üzere alana ilgi duyan izleyicilerle buluşacak. Türkiye’de Dizi Yönetmenliği Üzerine/ Aysun Akyüz, Bir Bağımsız Sinemacının Yolculuğu/ Özkan Yılmaz, Dijital Ortam İçin Film Üretmek / Ozan Açıktan, Filmin Sihirli Görsel Sırları / Alaz Soytemiz, Hadi Bir Film Yapalım/ Işıl Özgentürk ve Karanlıkta Uyananlar Filmi Üzerinden Sendikalaşmaya Bir Bakış/ Ebru Özyurt’un katılımlarıyla dersler gerçekleşecek.

Festivalin vazgeçilmezlerinden bir diğeri de festival kapsamında yer alan bir filmin sinema akademisyenleri tarafından farklı bakış açılarıyla çözümlemesinin yapıldığı Farklı Bakış Açılarıyla Bir Film Çözümlemek paneli. 8 Aralık 2021 saat 14:00’de gerçekleşecek olan panelde bu yıl incelenecek olan film Erdem Tepegöz’ün senaryosunu yazıp yönettiği Gölgeler İçinde olacak. Moderasyonunu Prof. Dr. İncilay Cangöz’ün yapacağı panelde Prof. Dr. Nilgün Tutal Cheviron, Doç. Dr. Hakan Erkılıç, Doç. Dr. Sabire Soytok konuşmacı olarak yer alacak.

AÇILIŞ FİLMİ

Festival Pedro Almodovar’ın “Parallel Mothers” filmiyle açılacak.

TÜRK SİNEMASI 2020-2021

BENİ SEVENLER LİSTESİ (Emre Aydoğdu), BİLMEMEK (Leyla Yılmaz), BİR NEFES DAHA (Nisan Dağ),

CEMİL ŞOV (Barış Sarhan),GÖLGELER İÇİNDE (ErdemTepegöz),İKİ ŞAFAK ARASINDA (Selman Nacar)

OKUL TIRAŞI (Ferit Karahan),SOLUK (Özkan Yılmaz)

DÜNYA SİNEMASININ GENÇ YILDIZLARI

CLARA SOLA (Nathalie Alvarez Mesen), STOP ZEMLIA (Kateryna Gornostai),LAMB (Valdimar Jóhannsson),MURINA (Antoneta Alamat Kusijanović),LUZZU (Alex Camilleri),PRAYERS FOR THE STOLLEN (Tatiana Huezo)

DÜNYA FESTİVALLERİNDEN

GREAT FREEDOM (Sebastian Meise), DRIVE MY CAR (Ryusuke Hamaguchi),A HERO (Asghar Farhadi),

HAPPENING (Audrey Diwan),LINGUI (Mahamat Saleh Haroun),NEW ORDER (Michel Franco)

CANLANDIRMA FİLMLERİ

FLEE (Jonas Poher Rasmussen),MY SUNNY MAAD (Michaela Pavlatova)

GECEYARISI SİNEMASI

TITANE ( Julia Ducournau)

HAYATIMIZ BELGESEL

YARAMAZ ÇOCUKLAR (Ahmet Necdet Çubur),WRITING WITH FIRE (Rintu Thomas &Sushmit Ghosh)

ve COW (Andrea Arnold)

ENGELLİ FARKINDALIK

THE REASON I JUMP (Jerry Rothwell), THE SPECIAL(Ignacio Marquez)

ANISINA

TARKAN (Kartal Tibet), THE NAME OF THE ROSE(Sean Connery)