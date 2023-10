Sinemanın 270 filmlik Selanik buluşması 2 Kasım’da başlıyor

Murat OBENLER

Bu yıl 64.kez düzenlenecek Uluslararası Selanik Film Festivali, 2-12 Kasım tarihleri arasında Selanik şehrini sinema dünyasının başkenti konumuna yükseltecek. Festival kapsamındaki Film Market, Yarışmalar, özel gösterimler, sergi, konferans ve sosyal-kültürel etkinlikleri ile sinema dünyasını Selanik'te buluşturacak festival Yunanlı sinemacılar ile dünya sinemasının önemli isimlerini de bir araya getirecek. 7 farklı salonda toplam 270 filmin gösterileceği festival gösterim ve etkinliklerle şehrin dört bir yanına yayılacak.



Bellucci’den Payne’ya, Podeswa’dan Alexiou’ya yıldızlar yine Selanik’te ışıldayacak

Dünya sinemasının önemli kadın yıldızlarından, oyunculuğu, zerafet ve güzelliğiyle birçok önemli yönetmenle çalışmış İtalyan Monica Bellucci de hem festivalin onursal Altın İskender ödülünü almak hem de iki filmine katılmak üzere Selanik'te olacak.

Yunan kökenli Amerikalı ünlü yönetmen Alexander Payne de son filmi The Holdovers’in özel gösterimine katılmak üzere Selanik’te olacak. Çarpıcı TV dizilerinin (Six Feet Under, Game of Thrones, True Detective) yönetmeni Jeremy Podeswa sinemafillere büyüleyici bir ustalık sınıfı sunacak. İkonik Yunan şarkıcı Haris Alexiou bu yıl festivalin Film Marketi olan Agora’nın elçisi olarak görev yapacak.

Festivalin posterlerinde bu yıl görsel sanatlar artisti Vassilis Selimas’ın imzası bulunurken festivalin tanıtım filmleri yönetmen Thanasis Neofotistos’un yaratımı olarak festival salonlarında ve tüm dijital festival platformlarında olacak.

Festivalde bu yıl 4 yarışma bölümü yer alıyor: Uluslararası Yarışma, Meet the Neighbors (Komşularla Buluşma) Yarışma Bölümü, Film Forward Yarışma Bölümü, Immersive ve Sanal Gerçeklik Yarışma Bölümü. Yarışma bölümlerinin dışında Open Horizons (Yeni Ufuklar), Yunan Sineması, First Run, Balkanlara Bakış, Özel Gösterimler, Another Take, Round Midnight adlı bölümler de yer alıyor.



Türkiye’den Demirkubuz’un Hayat ve Ayan’ın “Oregon” filmleri var

Türkiye’den uzun metraj olarak iki film festival kapsamında sinemaseverlerle buluşacak. Balkans Survey bölümünde Zeki Demirkubuz’un ertelenen festivallerden dolayı Türkiyede festival seyircisiyle buluşamayan(bu hafta vizyona girdi) son filmi “Hayat” ile Açık Ufuklar bölümünde ise Ümit İnal’ın senaryosunu yazdığı Kerem Ayan’ın yönettiği 3 uzun metraj filmi “Oregon” festivalde gösterilecek.

Uluslararası Yarışma jürisi bu yıl Dieter Kosslick (Film eleştirmeni, yapımcı, Berlinale FF (2001-2019) yönetmeni, araştırmacı), Diana Elbaum (Yapımcı) ve Elina Psykou’dan (Yönetmen-senarist) oluşuyor. Uluslararası Yarışma’da yer alan 11 film şöyle:

Animal (Sophia Exarchou/ Yun-Avusturya-Romanya-Kıbrıs-Bulg), Medium (Christina Ioakeimidi/ Yun-Bulg), The Last Taxi Driver (Stergios Paschos/ Yun), Fingernails (Christos Nikou/ ABD), Grace (Ilya Povolotsky/ Rusya), Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person (Ariane Louis-Seize / Kanada), In Camera (Naqqash Khalid/ İngiltere), Sweet Dreams (Ena Sendijarevic/ Hol-Endonezya-İsveç), The Feeling that the Time for Doing Something has Passed (Joanna Arnow/ ABD), The Lost Boys (Zerno Graton/ Belçika-Fransa), Touched (Claudia Rorarius-Almanya).

Yunan sineması 35 uzun metraj,22 kısa metraj ile festivalde yer alıyor

Bu yıl yine güçlü bir şekilde TIFF’de yer alan Yunan Sineması’ndan 35 uzun metraj film ve 22 kısa film farklı bölümlerde sinemaseverlerle buluşacak. 23 film festival kapsamında prömiyerini yaparken 7 film festival kapsamındaki yarışmalı bölümlerde yarışacak.



Yarışmalı bölümlerdeki Yunan filmleri

Uluslararası Yarışma

Animal(yön-Sofia Exarchou), Medium yön:Christina Ioakeimidi ve The Last Taxi Driver (yön:Stergios Paschos)

Meet the Neighbors+

Guest Star (yön:Vasilis Christofilakis) ve Murderess (yön:Eva Nathena)

>>Film Forward

Embryo Larva Butterfly(yön: Kyros Papavassiliou) ve Little Things That Went Wrong (yön:Haris Vafeiadis)



Anılarına

Büyük Yunan yönetmenler Takis Kanellopoulos ve Nikos Perakis onuruna Glory Sky ve Living Dangerously filmlerinin yenilenmiş kopyası gösterilecek.



Kıbrıs’tan 4 film farklı bölümlerde yarışacak

Kıbrıs’tan biri kısa film olmak üzere toplam 4 film çeşitli bölümlerde yarışacak. Yönetmenliğini Kyros Papavassiliou’nun yaptığı Yunanistan-Kıbrıs ortak yapımı “Embryo Larva Butterfly” filminde Maria Apostolakea, Christos Sougaris, Makis Papadimitriou, Stephania Sotiropoulou, Yannis Niarros rol alıyor.

Ioakim Mylonas’ın yönettiği “Detached House” filminde Makis Papadimitratos, Youlika Skafida, Yorgos Yannopoulos, Paschalis Tsarouchas, Stavros Kalligas, Meletis Georgiadis, Sofia Priovolou başlıca rolleri paylaşıyor.

Yönetmen Christos Siopahas’ın ölümünden 4 yıl sonra gösterime girecek son filmi “Five Shillings Naylon” 1940’lı yılların Kıbrısı’nda geçiyor. Filmde Christopher Greco, Christie Papadopoulou, Yorgos Kyriakou, Yannis Kokkinos, Stelios Andronikou, Koulis Nicolaou, Marios Gerou, Polivios Kokkinos, Katerina Misichroni, Margarita Zachariou, Lenia Sorokou rol alıyor.

Yönetmen Savvas Stavrou’nun ödüllü filmi “Buffer Zone” de 20 kısa filmlik yarışma bölümünde sinemaseverlerle buluşacak

Yönetmenliğini Sofia Exarchou’nun yaptığı Kıbrıs’ın da aralarından yer aldığı 5 ülkeli ortak yapım Animal ise Uluslararası Yarışmada yer alıyor.

Özel Gösterim

TIFF ve Finos Film ortaklığında bu yıl A Woman’s Past (yönt: Yannis Dalianidis) filmi usta Yunan kadın oyuncusu Mary Chronopoulou’nun anısına gösterilecek.



Yunan Kısa Film Yarışması

Aralarında Kıbrıs’tan Savvas Stavrou’nun ISFFC’de de iki ödül kazanan filmi “Buffer Zone”nin de olduğu 20 kısa filmlik yarışma seçkisi şöyle:

A Diary of Sexual Solitude – Nina Alexandraki

A Piece of Liberty – Antigoni Kapaka

Aerolin –Alexis Koukias-Pantelis

Arizones – Giorgos Iliopoulos

Athens, My Love – Dimitris Kechris

Bearcave – Krysianna Papadakis, Stergios Dinopoulos

Buffer Zone – Savvas Stavrou

Crossing – Aineias Tsamatis, Katerina Mavrogeorgi

Good Girls Club: A Virginity Odyssey – Leda Varzioti, Dimitris Tsakaleas

Greenhouse – George Georgakopoulos

How to Light a Cigarette Without Burning Yourself – Konstantinos Spanoudakis

Light of Light – Neritan Zinxhiria

Little Doggie – Yorgos Dounis

Midnight Skin – Manolis Mavris

Super – Nikolas Kouloglou

The Armchair on the Pavement – Mary Kolonia

The Chaos She Left Behind – Nikos Kolioukos

The First Setting Sun of Summer – Asteris Tziolas

The Parade – Michalis Galanopoulos

Unorthodox – Konstantinos Antonopoulos