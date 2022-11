Şık Tasarımları ve Fonksiyonel Özellikleri ile En İyi Buzdolabı Modelleri

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Beyaz eşyalar yaşam alanlarında en çok kullanılan eşyalar arasındadır. Çeşitli yiyeceklerin depolanması ve korunması için kullanılan buzdolapları her evin temel ihtiyaçlarından birisidir. Buzdolabı seçimi yaparken buzdolabı fiyatları, özellikleri ve tasarımları ön plana çıkar. En doğru seçimi yapmak ve yıllarca kullanabileceğiniz bir buzdolabı almak için bu beyaz eşyaların özellikleri konusunda bilgiye sahip olmak gerekebilir. Böylece ihtiyacınıza en uygun buzdolabını seçebilir, buzdolabı fiyatları arasında karşılaştırma yapabilirsiniz.

Fonksiyonel Özellikleri ile Ön Plana Çıkan Buzdolabı Modelleri

Buzdolapları, fonksiyonel özellikleri ve bölmelerine göre birçok farklı modele sahiptir. Klasik buzdolaplarının dondurucu kısımları üstte soğutucu kısımları ise alt tarafta konumlandırılmıştır. Kombi tipi buzdolabı modellerinin ise dondurucu kısmı altta, soğutucu kısmı ise üst taraftadır.

Birçok buzdolabı modelinin sebzelik ve kahvaltılık kısmı çekmecelidir. Çekmeceler, buzdolabına konulan gıdalara kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlar ve dolap içinin düzenli kalmasında etkilidir.

Buzdolapları büyüklüklerine göre de çeşitlendirilir. Mini buzdolabı modelleri küçük mutfaklarda ya da gıda saklama ihtiyacının az olduğu iş yeri ve ofis gibi yerlerde kullanım için idealdir. Gardırop tipi ya da çift kapılı buzdolabı modelleri ise geniş ailelerin ve cafe restoran tarzı işletmelerin kullanımı için uygundur. Bu modellerin ölçüleri standart buzdolabı ölçülerine göre yüksektir. Standart buzdolapları genellikle 70 cm genişliğinde iken iki kapılı buzdolapları 75 - 86 cm arası bir genişliğe sahiptir.

En çok tercih edilen buzdolabı modellerinden biri de No Frost buzdolaplarıdır. No Frost buzdolabı modelleri dolap içerisinde bulunan gıdaların, dolabın farklı bölümlerinin nemlenmesini ve karlanmasını önleyecek teknolojiler kullanılarak tasarlanmıştır. No Frost buzdolaplarının içerisine konulan meyve, sebze, et ve benzeri yiyecekler uzun süre ilk günkü tazeliğini korur. Bu nedenle en çok tercih edilen buzdolabı modellerinden biri no frost buzdolaplarıdır. No Frost buzdolabı fiyatları dolap kapasitesine ve modeline göre değişiklik gösterir. No Frost buzdolabı fiyatları dolap boyutu ve özelliklerine göre farklılık gösterir.

Tasarımları ile Mutfakları Güzelleştiren Buzdolabı Modelleri

Buzdolabı modelleri fonksiyonel özellikleri kadar tasarımları ile de ilgi çekicidir. Beyaz eşyalar geçmişte adından da anlaşılacağı üzere beyaz bir renge sahipken günümüzde birçok farklı renk seçeneği ile satışa sunulur. Bu renkler arasında en çok tercih edilen modellerden biri gri renkli buzdolaplarıdır. Gri renkli dolaplar özellikle ankastre mutfaklarda şık bir görünüm yakalanmasında etkilidir. Gri buzdolaplarının yanı sıra siyah, turuncu, yeşil, kırmızı renklere sahip buzdolabı modelleri de mevcuttur. Farklı buzdolabı tasarımları ve renkleri arasından mutfak mobilyalarınız ile uyumlu tercih yapabilirsiniz. Buzdolabı fiyatları hacim, marka, model ve tasarıma göre değişir. Özel olarak tasarlanmış renkli buzdolabı modelleri beyaz renkteki buzdolaplarına göre daha farklı fiyatta olabilir.

Buzdolabı Seçimi Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Buzdolabı seçimi yaparken bazı temel noktaları göz önüne almanız, kullanımınıza en uygun modeli seçmenizi kolaylaştırır. Buzdolabı seçiminizde öncelikle dolap kapasitesini göz önünde bulundurmalısınız. Kalabalık bir ailede yaşıyorsanız yüksek kapasiteli bir dolap seçimi yapabilirsiniz. Dikkat edeceğiniz bir diğer nokta ise buzdolabını konumlandırmayı düşüneceğiniz yerdir. Buzdolabı alanına uygun ölçülerde bir tercih yapmalısınız. Bunun için seçim yapacağınız buzdolabının yükseklik, derinlik ve en ölçülerini dikkate alabilirsiniz. Buzdolabı seçimi yaparken seçtiğiniz ürünün markası da önemlidir. Güvenilir ve kaliteli markalara ait buzdolapları uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Bu markalardan biri olan Beko'nun, son teknolojiler ile tasarlanmış Beko buzdolabı modelleri hem tasarımları hem de teknolojik özellikleri ile ön plana çıkar.

Buzdolapları genel olarak +4 ile -18 derece arasında çalıştırılır. Buzluk bölmeleri daha az ısı ile çalıştırılırken gıda bölümü görece daha yüksek ısılarda çalıştırılır. Buzdolabı modellerinin yaz ve kış aylarında farklı derecelerde kullanılmaları tavsiye edilir. Buzdolabından tam verim almak ve enerji tüketimini dengelemek için uygun derecelerde çalıştırılması önemlidir. Seçeceğiniz buzdolabı modelinin farklı mevsimlere uygun modlarının olup olmadığı da seçiminiz sırasında dikkat edeceğiniz noktalardan biri olabilir. Buzdolabı fiyatları da seçiminizde etkili unsurlardan biridir. Hem kullanımınıza uygun hem de uygun fiyatı ile bütçenizi yormayacak bir dolap tercihinde bulunmak için buzdolabı fiyatları ve özelliklerini karşılaştırabilirsiniz.

