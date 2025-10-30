“Şiirden Tuvale” projesiyle Kıbrıs Türk şiiri resimle buluşuyor

Mavi Fırça Sanat Evi, Kıbrıs Türk şiiri ile resim sanatını bir araya getirmeyi amaçlayan “Şiirden Tuvale” adlı projeyi hayata geçiriyor.

Mavi Fırça Sanat Evi’nden yapılan açıklamaya göre,1950 - 1990 yılları arasında şiir yazan 32 şairin eserlerinden ilhamla 32 kadın sanatçının resim yapacağı proje, şiir ile resim sanatını buluşturacak.

Proje koordinatörlüğünü Mavi Fırça Sanat Evi’nin, danışmanlığını ise Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin üstlendiği “Şiirden Tuvale” projesinin küratörlüğünü Zühre Özkaraman yapacak.

Şiir ile resmi buluşturan proje

Açıklamada, projenin amacının şairlerin eserlerini resimlerle buluşturup, onların adını daha geniş kesimlere ulaştırarak toplumda sanatsal farkındalık oluşturmak olduğu belirtildi.

Proje kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde de etkinlikler düzenlenerek çocukların ve gençlerin şiir ile resim aracılığıyla “Kıbrıslı” kimliğini hissetmeleri hedefleniyor.

Üç aşamalı etkinlik takvimi

Projenin ilk adımı salı günü gerçekleştirilen tanıtım etkinliğiyle atıldı. Etkinlikte şairler ve sanatçılar bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi, ayrıca proje kapsamında yayımlanan kitap tanıtılıp imza günü düzenlendi.

Ocak 2026’da Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle Bandabuliya’da bir günlük çalıştay yapılacak. Ocak–Mart 2026 döneminde sanatçılar tarafından şiirlerden ilhamla yapılan resimlerin hazırlanmasının ardından, 21 Mart 2026 Dünya Şiir Günü’nde Bandabuliya’da sergi açılışı gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında açılış sergisinin ardından eserlerin Lefkoşa’da ve imkânlar elverdiği ölçüde yurt içi ile yurt dışında da sergilenmesi planlanıyor.

32 sanatçı, 32 şair

Projede Akile Canalan, Aysun Dişli, Ayşe Köse, Beste Kurt, Bilgin Sönmezkale, Emine Gürbıyık, Esen Bahadır, Fatma Civisilli, Fedaiye Mirillo, Feray Atamert, Gönül Nazif, Güher Kaya, Gülşah Yenmez, Havva Barbaros, Liudmyla Bahcecioğlu, Melek Kurucu, Menekşe Yalçın, Meryem Erkcan, Mine Öztürk Kızıloklu, Nemika Rıfkı, Neşe Edin, Seda Gürdoruk Arter, Semen Emiroğluları, Sılay Erbulak, Sibel Kağan Gülhan, Sibel Yenağralı, Şezal Saimoğlu, Şoray Bayraktaroğlu, Zehranaz Güçeri, Zeynep Doğan, Zühal Akterzi ve Zühre Özkaraman yer alıyor.

Sanatçılar, Ahmet Okan, Bener Hakkı Hakeri, Bülent Fevzioğlu, Cumhur Deliceırmak, Faize Özdemirciler, Feriha Altıok, Fikret Demirağ, Filiz Naldöven, Hakkı Yücel, Kaya Çanca, Mehmet Levent, Mehmet Kansu, Mehmet Yaşın, Mustafa Gökçeoğlu, Mustafa İzzet Adiloğlu, Neriman Cahit, Neşe Yaşın, Nevzat Yalçın, Nice Denizoğlu, Orbay Deliceırmak, Osman Türkay, Özker Yaşın, Pembe Marmara, Süleyman Uluçamgil, Şener Levent, Tamer Öncül, Taner Fikret Baybars, Ümit İnatçı, Yaşar Altay, Yılmaz Hakkı Hakeri, Zeki Ali ve Ziya Ormancıoğlu’nun şiirlerini tuvale taşıyacak.

Projenin tanıtımı salı akşamı gerçekleştirildi

“Şiirden Tuvale” projesinin tanıtım kokteyli salı akşamı Gazimağusa Bandabuliya’da yapıldı.

Mavi Fırça Sanat Evi’nin kurucusu ve proje küratörü Zühre Özkaraman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mavi Fırça Sanat Evi’nde resim yapan kadınların, Kıbrıslı şairlerin şiirlerini tuvale yansıtarak büyük bir duruş ve cesaret sergilediğini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gazimağusa Bandabuliya Sorumlusu Hüseyin Bahca ise, projenin önemine değinerek, bu tür sanatsal çalışmalara belediye olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Projenin sunumunu gerçekleştiren Mavi Fırça Sanat Evi üyesi ve edebiyat öğretmeni Feray Atamert de çalışmanın oluşum sürecinde verdikleri destekten dolayı Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’ne ve Tamer Öncül’e teşekkür etti.