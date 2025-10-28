Şht. Tuncer İlkokulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Şht. Tuncer İlkokulu öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ni ve Lefkoşa Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek hem hayvanlara destek oldu hem de veterinerlik çalışmaları hakkında bilgi edindi.

Öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde bulunan hayvanları yakından görerek yetkililerden hasta ve yaralı hayvanların nasıl tedavi edildiğine dair bilgi aldı. Ziyaretin ardından barınağa geçen öğrenciler, burada bulunan hayvanlara mama desteğinde bulundu. Barınak personelinden hayvanların bakımı, tedavisi ve yaşam koşulları hakkında bilgi alan öğrenciler, özellikle sokak hayvanlarının bakıma ve sevgiye ihtiyaç duyduğunu gözlemledi.