Şenkul: “Sahipsiz hayvan sayısı sürdürülemez seviyede, ülke politikası şart”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sahipsiz hayvanlar konusunda yaşanan sorunlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Şenkul, göreve geldikleri dönemde Girne’de 700-800 civarında sahipsiz köpek tespit ettiklerini, bu nedenle hızlı şekilde kısırlaştırma çalışmalarına başladıklarını ve üç yılda rekor sayıda kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti. Barınak üzerinden sahiplendirme faaliyetlerini de artırdıklarını ifade etti.

Şenkul, ülkede sahipsiz hayvan sayısında genel bir gerileme olsa da özellikle satın alındıktan sonra bakılamadığı için sokağa bırakılan köpeklerin ciddi sıkıntıya yol açtığını söyledi. Gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçmemesinin sorunu büyüttüğünü belirten Şenkul, yaşanabilecek olumsuz bir olayın toplumda infial yaratmasından endişe duyduğunu kaydetti.

Yerel yönetimlerin, merkezi idarenin ve hayvanseverlerin bu konuda ortak sorumluluğa sahip olduğunu ifade eden Şenkul, mevcut yasal boşluklar nedeniyle belediyelerin hem hayvanseverlerden hem de sahipsiz köpeklerden endişe duyan vatandaşlardan sürekli baskı gördüğünü dile getirdi.

Şenkul açıklamasında, bir canlıyı satın almanın kolay olmaması gerektiğini, bakılamayıp sokağa bırakılmasının ise bir yaptırımı olması gerektiğini belirtti. Sokaklardaki sahipsiz hayvan sayısının sürdürülebilir olmadığını söyleyen Şenkul, ülke genelinde bir politika oluşturularak merkezi bir barınak kurulmasını; bakım, sahiplendirme ve yurtdışında sahiplendirme seçeneklerinin değerlendirilmesini önerdi.

Belediyeler Birliği olarak bu konuda daha önce görüşmeler yaptıklarını ancak seçim sürecinin çalışmaları aksattığını hatırlatan Şenkul, tüm tarafların yeniden bir araya gelmesi için en kısa sürede gün belirlenmesini talep edeceklerini açıkladı. Şenkul, belediyelerin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade ederek açıklamasını tamamladı.